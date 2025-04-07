"У меня нет короны на голове": Ярмоленко извинился перед фанатом

После замечания фанату Ярмоленко стал героем мемов и объектом критики.

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Ярмоленко извинился перед молодым фанатом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Ярмоленко сделал замечание фанату после матча с "Рухом"

Фуболист заявил, что не имеет "короны на голове"

Один из лидеров киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко оказался в эпицентре неоднозначной ситуации во время матча Кубка Украины против "Руха". После финального свистка опытный 35-летний футболист сделал замечание юному болельщику, который обратился к нему кличкой "Ярмола".

Инцидент мгновенно облетел TikTok - видео появилось на канале football131 и вызвало настоящий шквал эмоций в сети.

видео дня

Впрочем, уже на следующий день градус конфликта удалось снизить. Сам Ярмоленко выступил с объяснением, в котором подчеркнул: обидеть ребенка не хотел, лишь напомнил о важности уважения.

"Я считаю, что наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей. Независимо от статуса, от финансового положения, наши дети должны уважать старших. Только это я имел в виду. У меня нет никакой короны на голове, никак ребенка я не хотел обидеть. Только так. Считаю, что к старшим всегда нужно относиться с уважением", - заявил Ярмоленко. Однако пользователи соцсетей не были столь снисходительными. На странице "Спорт Обоз" в Facebook мнения разделились: одни обвинили игрока в "звездности" и излишней строгости, другие же стали на его защиту, считая реакцию вполне оправданной.

А пока споры не утихают, интернет-мир сделал свое дело - из конфликта родилось немало мемов. Один из них стал настоящим хитом: на видео легендарный вратарь Андрей Пятов с юмором воспроизводит ситуацию. На обращение: "Андрей Валерьевич" он отвечает с улыбкой:

"Какой я тебе Андрей Валерьевич? Я - Кудрявый", - пошутил Пятов.

Несмотря на скандал, Ярмоленко продолжает демонстрировать свое мастерство на поле. В недавнем матче с "Левым берегом" он отметился забитым мячом и помог "Динамо" добыть три важных очка. А празднование гола в стиле "пенсионера" стало ироничным продолжением резонансной истории.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, украинская спортсменка Ярослава Магучих выступила на чемпионате мира в помещении, где завоевала бронзовую медаль.

Чемпион мира в супертяжелом весе Дэниел Дюбуа заявил, что его бой за статус абсолютного чемпиона против Александра Усика запланирован на июль и должен состояться на знаменитом стадионе Уэмбли.

Кроме того, сборная Украины по футболу победила команду Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций со счетом 3:1.

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Украинская ассоциация футбола Украинская ассоциация футбола (до мая 2019 года называлась Федерация футбола Украины, ФФУ) - всеукраинская общественная независимая спортивная организация, основанная 13 декабря 1991 года. Главная цель ее деятельности - обеспечение и содействие росту уровня и массовости футбола в Украине. Цели деятельности ассоциации: обеспечение достойного представительства Украины в международном футбольном сообществе; развитие системы пропаганды и популяризации футбола. Член УЕФА и ФИФА с 1992 года, пишет Википедия.

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