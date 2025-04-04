Усик - Дюбуа: известно, когда планируют провести бой

Британец планирует бой против Усика на Уэмбли после длительной паузы.

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Названа дата проведения реванша / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,uk.wikipedia.org

Кратко о событии:

Дюбуа заявил, что бой с Усиком состоится в июле на Уэмбли

Усик может потерять титул из-за обязательной защиты по версии WBO

Чемпион мира в супертяжелом весе Дэниел Дюбуа заявил, что его бой за статус абсолютного чемпиона против Александра Усика запланирован на июль и должен состояться на знаменитом стадионе Уэмбли. Об этом он сообщил в интервью влиятельному изданию Ring Magazine.

"Однозначно в июле, большой бой в июле против Усика. Вот чего я хочу", - сказал британский боксер. видео дня

Дюбуа (22-2, 21 КО) в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда нокаутировал Энтони Джошуа. Возвращение было запланировано на февраль в бою с Джозефом Паркером в рамках защиты титула IBF, но боксер вынужден был отказаться от поединка из-за вирусного заболевания. Позже у него также обнаружили проблемы с железами, которые требовали дополнительного лечения и реабилитации.

Сейчас Дюбуа уверяет, что готов снова выйти на ринг и встретиться с Александром Усиком (23-0, 14 КО), который владеет титулами WBC, WBA, WBO. Этот поединок может стать историческим, объединив все пояса в супертяжелом весе.

Впрочем, ситуация остается сложной. Усик получил предписание от WBO об обязательной защите титула, тогда как IBF неожиданно предложила Дюбуа альтернативного соперника.

Александр Усик инфографика / инфографика: Главред

Напомним, в августе 2023 года эти боксеры уже встречались в ринге. Тогда Усик одержал победу, остановив Дюбуа в девятом раунде. Бой сопровождался спорами - в пятом раунде Дюбуа нанес удар, который попал на уровне пояса, но рефери Луис Пабон признал его запрещенным.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между объединенным чемпионом хевивейта украинцем Александром Усиком и экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри.

Кроме того, 29-летний украинский стронгмен Алексей Новиков принял участие в первом этапе соревнований Кубка мира в Барселоне, где установил новый мировой рекорд по становой тяге.

Напомним, что в 2021 году украинская теннисистка попала в четвертьфинал US Open, обыграв экс-первую ракетку мира Симону Халеп в 1/8 финала турнира "Большого шлема".

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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