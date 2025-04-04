Кубок Украины по футболу перезагружается: все подробности

Региональные победители стартуют в национальном Кубке.

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Старт нового сезона с новыми правилами / Коллаж: Главред, фото: УАФ, УНИАН

Кратко о новости:

Топ-клубы стартуют с 1/8 финала, меньше матчей для них

Аматоры будут иметь возможность соревноваться с профессионалами

Кубок Украины - один из важнейших турниров украинского футбола, который дает победителям не только престиж, но и возможность выступить в еврокубках. В этом году он обещает быть особенным благодаря нескольким нововведениям. Как сообщает ТаТоТаке, рабочая группа УАФ готовит изменения, которые могут серьезно изменить структуру соревнования.

Этот сезон Кубок Украины проходит уже второй раз во время полномасштабной войны, и хотя предыдущие два розыгрыша были неполными (из-за войны Кубок 2022/23 не проводился), в следующем году турнир может претерпеть еще большие изменения.

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Основные нововведения

Победители региональных кубков впервые будут иметь возможность принять участие в национальном Кубке, что дает шанс любительским командам соревноваться с профессионалами.

В 1/32 финала сыграют 12 команд УПЛ. В 1/16 к ним присоединятся еще 4 участника еврокубков.

Наибольшая критика связана с тем, что команды вроде "Динамо" и "Шахтера" будут начинать турнир только с 1/8 финала, а чтобы выиграть, им достаточно будет провести всего три матча.

Все матчи, включая финал, будут проходить по схеме одного поединка. Если основное время завершится вничью, победитель будет определяться через пенальти.

Жеребьевка будет слепой, поэтому гранды могут встретиться на ранних стадиях, а любительские клубы будут иметь шанс добраться до 1/4 финала без единой игры с командами УПЛ.

Этот Кубок обещает стать настоящим испытанием для команд всех уровней и подарить фанатам яркие эмоции и неожиданные результаты!

Другие новости украинского спорта:

Как ранее сообщал Главред, киевское "Динамо" в последнем еврокубковом матче сезона 2024/2025 30 января в немецком Гамбурге со счетом 1:0 победило латвийский клуб РФШ из Риги.

Напомним, что 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между объединенным чемпионом хевивейта украинцем Александром Усиком и экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри.

Также, украинская спортсменка Ярослава Магучих выступила на чемпионате мира в помещении, где завоевала бронзовую медаль.

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Украинская ассоциация футбола Украинская ассоциация футбола (до мая 2019 года называлась Федерация футбола Украины, ФФУ) - всеукраинская общественная независимая спортивная организация, основанная 13 декабря 1991 года. Главная цель ее деятельности - обеспечение и содействие росту уровня и массовости футбола в Украине. Цели деятельности ассоциации: обеспечение достойного представительства Украины в международном футбольном сообществе; развитие системы пропаганды и популяризации футбола. Член УЕФА и ФИФА с 1992 года, пишет Википедия.

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