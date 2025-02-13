Осталось два боя: украинский чемпион заканчивает боксерскую карьеру

Александр Усик планирует закончить боксерскую карьеру через полтора-два года.

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Усик заканчивает боксерскую карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Усик

Известный украинский боксер Александр Усик решил закончить свою карьеру. Перед этим он проведет еще два боя. Об этом сообщает Sky Sports.

В мае и декабре 2024 года он вышел в ринг против британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом.

Он также защитил три из четырех поясов. От одного из них он отказался в пользу боя между Хрговичем и Даниэлем Дюбуа, в котором победил Дюбуа.

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22 февраля за пояс IBF будут сражаться Дюбуа и Джозефом Паркером. После этого победивший выйдет в ринг с Усиком.

"Думаю, у меня осталось два года, полтора (в боксе - ред.). Чувствую себя отлично. Думаю, мне осталось подготовиться к двум боям, не больше. Всего два", - сказал Усик.

Кто такой Александр Усик / инфографика: Главред

Александр Усик - последние новости

Ранее, как писал Главред, промоутер Усика сделал заявление относительно планов боксера. Карасюк не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте. На данный момент украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей.

Более того, по версии авторитетного журнала The Ring, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года. Ценную награду украинец получил на церемонии в Лондоне.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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