Осталось два боя: украинский чемпион заканчивает боксерскую карьеру

Известный украинский боксер Александр Усик решил закончить свою карьеру. Перед этим он проведет еще два боя. Об этом сообщает Sky Sports.
В мае и декабре 2024 года он вышел в ринг против британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом.
Он также защитил три из четырех поясов. От одного из них он отказался в пользу боя между Хрговичем и Даниэлем Дюбуа, в котором победил Дюбуа.
22 февраля за пояс IBF будут сражаться Дюбуа и Джозефом Паркером. После этого победивший выйдет в ринг с Усиком.
"Думаю, у меня осталось два года, полтора (в боксе - ред.). Чувствую себя отлично. Думаю, мне осталось подготовиться к двум боям, не больше. Всего два", - сказал Усик.
Александр Усик - последние новости
Ранее, как писал Главред, промоутер Усика сделал заявление относительно планов боксера. Карасюк не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте. На данный момент украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей.
Более того, по версии авторитетного журнала The Ring, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года. Ценную награду украинец получил на церемонии в Лондоне.
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Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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