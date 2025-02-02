"Повесить перчатки на гвоздь": промоутер Усика сделал заявление о планах боксера

Украинский боксер хочет проводить время со своей семьей и отдыхать, однако есть нюанс.

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У Усика и его команды есть планы на будущее / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/

Что сообщил Красюк:

Боксер может вернуться в крузервейт

Усик не планирует заканчивать карьеру

Спортивный функционер Александра Усика Александр Красюк рассказал, какие у украинского боксера планы на будущее, в частности в карьере. Об этом говорится в видео Ring Magazine.

По словам промоутера спортсмена, не исключено, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте, а об окончании профессиональной карьеры в боксе речь вообще не идет.

видео дня

Александр Усик / Инфографика: Главред

"Переход в тяжелый вес? Это один из вариантов. Он принимает решение и один из вариантов - вернуться в тяжелый вес. Разумно ли это разумно? Или это рассудительно? Не знаю, трудно сказать. Но Усик никогда не делал расчетливых вещей. С начала его карьеры никто не верил, что он сможет стать кем-то достойным", - отметил он.

Пока украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей, однако это не означает, что Усик повесит свои перчатки на гвоздь. Спортсмен вместе с командой впоследствии придумают что-то интересное.

Карьера Александра Усика - последние новости

Недавно состоялся долгожданный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. После напряженных 12 раундов украинец одержал победу по решению судей. Этот поединок стал самым прибыльным в карьере обоих боксеров.

Напомним, украинский боксер Александр Усик во время поединка с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) вышел на ринг в футболке с надписью "Православие или смерть" на греческом языке. В стране, где строго придерживаются исламских норм, такие высказывания могут повлечь серьезные последствия, но Усик избежал неприятностей.

Ранее, как писал Главред, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring. Соответствующую награду украинец получил на церемонии в Лондоне.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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