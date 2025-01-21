Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы сразиться за титул - промоутер

Если 48-летний Кличко выиграет титул, то он станет самым возрастным чемпионом мира.

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Кличко хочет вернуться на ринг / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/klitschko

Вы узнаете:

Промоутер Кличко оценил шансы боксера

Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года

Том Лоффлер, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко рассказал, что украинский экс-боксер планирует вернуться на профессиональный ринг. Об этом Лоффер сказал в комментарии для ESNEWS.

"Владимир сказал, что будет драться за титул и побьет рекорд Джорджа Формана, так что посмотрим. Ему 48 лет, в марте будет 49. Если кто-то и способен это сделать, то это Владимир", - сказал Лоффер. видео дня

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко хотел провести поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО), который 22 февраля сразится против Джозефа Паркера.

Если Кличко выиграет титул, то он станет самым возрастным чемпионом мира. Сейчас этот рекорд принадлежит легендарному Джорджу Форману, который победил Майкла Мурера в 1994-м в возрасте 45 лет.

Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, досрочно проиграв Джошуа.

Новости бокса - последние события

Напомним, Главред писал, что 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между объединенным чемпионом хевивейта украинцем Александром Усиком и экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри.

Перед желанным реваншем бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри решил напомнить о себе. "Цыганский король" опубликовал видео "спарринга" с тайским боксером, которым, похоже, хотел напугать своего оппонента - Александра Усика. Однако зря, ведь в итоге победу одержал украинец.

После победы над Фьюри украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

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