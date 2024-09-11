Хотел напугать Усика: 'Цыганский король' одним ударом положил тайского боксера

"Немного тренировок старой школы", - подписал ролик британец.

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Фьюри и Усик начали подготовку к реваншу / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, скриншот

Перед желанным реваншем бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри решил напомнить о себе. "Цыганский король" опубликовал видео "спарринга" с тайским боксером, которым, похоже, хотел напугать своего оппонента - Александра Усика.

Подготовка к реваншу у двух противников происходит масштабно. Время от времени боксеры радуют поклонников видео из тренировочного лагеря и соревнуются в таланте и остроумии.

На этот раз 36-летний британец выпустил ролик с тренировки с тайскими боксерами. Бойцы, которые наблюдали за поединком, предложили Тайсону продемонстрировать свой удар.

видео дня

https://x.com/MichaelBensonn/status/1833453399892693145

Фьюри, который стоял у каната, от такого предложения не отказался и с первого раза сбил с ног тайского боксера.

"Немного тренировок старой школы", - подписал ролик британец.

Бой Фьюри - Усик Бой окрестили "Огненный ринг". В нем будут соревноваться - чемпион в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе Александр Усик. Бой состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Изначально планировалось, что бой состоится 17 февраля, однако 2 февраля 2024 года стало известно, что бой переносится из-за травмы Тайсона Фьюри, пишет Википедия.

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Напомним, что недавно Майк Тайсон рассказал Фьюри, как ему победить Усика в реванше. Майк Тайсон также сказал, что считает, что ранее Фьюри недостаточно подготовился к бою с Усиком и легкомысленно отнесся к нему, именно поэтому и проиграл.

В свою очередь чемпион по боксу Усик очередной раз привлек внимание мира к Украине и посетил разрушенный Охматдет. Знаменитый боксер прокомментировал российскую агрессию и в очередной раз подтвердил, что он является настоящим патриотом Украины .

Как известно, в начале августа украинский боксер Александр Хижняк победил бразильца Вандерли Перейру в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг. Победа гарантировала 28-летнему спортсмену из Полтавы медаль на Олимпийских играх 2024 года.

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