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Выбил Украине медаль: боксер Хижняк "уничтожил" бразильца и вышел в полуфинал Олимпиады

Руслана Заклинская
3 августа 2024, 00:18
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Украинский боксер Хижняк убедительно победил бразильца и пробился в полуфинал Олимпийских игр-2024.
Выбил Украине медаль: боксер Хижняк 'уничтожил' бразильца и вышел в полуфинал Олимпиады
Хижняк гарантировал Украине третью медаль на Олимпиаде в Париже / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинский боксер Александр Хижняк победил бразильца Вандерли Перейру в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг. Победа гарантировала 28-летнему спортсмену из Полтавы медаль на Олимпийских играх 2024 года.

В первом раунде Хижняк был активным и доминировал, что позволило ему получить явное преимущество. Все пять судей единогласно отдали предпочтение украинцу. Второй раунд также прошел под его контролем, обеспечив украинцу значительное преимущество перед финальным отрезком боя.

Александр завершил оба первых раунда со счетом 5:0, поэтому бразильцу оставалась единственная возможность - досрочная победа, чтобы вырваться вперед. Однако этого не произошло и Хижняк без труда пробился в полуфинал, который состоится 4 августа.

видео дня

Победа гарантирует украинскому спортсмену как минимум "бронзу" на Олимпиаде-2024. Ведь, согласно регламенту боксерского турнира, поединок за третье место не предусмотрен, а бронзовая медаль достанется обоим спортсменам, которые проиграют в полуфиналах.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.

На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

Олимпиада-2024 в Париже - последние новости

Напомним, Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024. Серебряной медалью украинская копилка пополнилась за стрельбу из малокалиберной винтовки из трех положений.

Также во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024. Поединок длился всего 62 минуты. Однако до финальных соревнований спортсменке дойти не удалось.

Кроме этого, на Олимпийских играх-2024 разгорелся скандал. Представительница Алжира Имане Хелиф одержала победу над итальянкой Анджелой Карини в 1/8 финала боксерского турнира в весовой категории до 66 кг. Карини отказалась продолжать бой после сильного пропущенного удара "трансгендера".

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