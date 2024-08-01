Первое "серебро": Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024

1 августа на Олимпиаде-2024 был разыгран комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. Среди победителей - украинский спортсмен Сергей Кулиш. Об этом сообщили в НОК Украины.
В финале соревнования прошли восемь лучших стрелков по итогам квалификации. Задачей для спортсменов была стрельба из положений: лежа, сидя и стоя. Украинский стрелок все время был среди претендентов на награду.
Кулиш еще перед стрельбой на выбывание выдал удачную серию и занял первое промежуточное место. Он опередил противника из Китая Лю Юйкуна на 0,1 балла.
Однако, в конечном итоге украинский стрелок таки пропустил китайского спортсмена вперед и занял 2 место, получив серебряную медаль. Третье место занял Свапнил Кусале из Индии.
Что такое НОК Украины?
НОК Украины - Национальный олимпийский комитет Украины, общественная организация, которая занимается участием украинских спортсменов в Олимпийских играх, действуя в соответствии с положениями Олимпийской хартии, пишет Википедия.
Достижения Украины на Олимпиаде-2024
Ранее стало известно, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала медаль на Олимпиаде-2024. Она обыграла свою соперницу из Республики Корея Чои Сибин со счетом 15:13. Харлан завоевала бронзовую медаль по фехтованию на саблях.
Накануне во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024. Поединок продлился всего 62 минуты. Однако до финальных соревнований спортсменке дойти не удалось.
Напомним, Сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1 и сохранила шанс на выход в плей-офф.
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