Первое "серебро": Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024

Серебряную медаль Украина получила за стрельбу из малокалиберной винтовки из трех положений.

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В финале соревнований по стрельбе на Олимпиаде "серебро" забрал украинец / Колаж: Главред, фото: НОК Украины, скрин с видео

1 августа на Олимпиаде-2024 был разыгран комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. Среди победителей - украинский спортсмен Сергей Кулиш. Об этом сообщили в НОК Украины.

В финале соревнования прошли восемь лучших стрелков по итогам квалификации. Задачей для спортсменов была стрельба из положений: лежа, сидя и стоя. Украинский стрелок все время был среди претендентов на награду.

Кулиш еще перед стрельбой на выбывание выдал удачную серию и занял первое промежуточное место. Он опередил противника из Китая Лю Юйкуна на 0,1 балла.

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Однако, в конечном итоге украинский стрелок таки пропустил китайского спортсмена вперед и занял 2 место, получив серебряную медаль. Третье место занял Свапнил Кусале из Индии.

Что такое НОК Украины? НОК Украины - Национальный олимпийский комитет Украины, общественная организация, которая занимается участием украинских спортсменов в Олимпийских играх, действуя в соответствии с положениями Олимпийской хартии, пишет Википедия.

Достижения Украины на Олимпиаде-2024

Ранее стало известно, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала медаль на Олимпиаде-2024. Она обыграла свою соперницу из Республики Корея Чои Сибин со счетом 15:13. Харлан завоевала бронзовую медаль по фехтованию на саблях.

Накануне во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024. Поединок продлился всего 62 минуты. Однако до финальных соревнований спортсменке дойти не удалось.

Напомним, Сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1 и сохранила шанс на выход в плей-офф.

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