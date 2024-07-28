Мощный старт: Элина Свитолина одержала победу на Олимпиаде-2024 по теннису

Украинская теннисистка обыграла японку Моюку Учидзиму в первом круге олимпийских соревнований.

https://glavred.info/sport/moshchnyy-start-elina-svitolina-oderzhala-pobedu-na-olimpiade-2024-po-tennisu-10584062.html Ссылка скопирована

Украинская теннисистка переиграла в первом матче японскую конкурентку / Колаж: Главред, фото: Elina Svitolina, скрин с трансляции

Во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024, проходящей во Франции, сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию соревнований. Поединок продлился всего 62 минуты.

В начале спортсменки шли на равных, но в третьем гейме японская теннисистка оформила брейк. В ответ Свитолина не отдала Учидзиме ни одного пункта до конца партии.

Украинская теннисистка взяла подачи японки трижды и уверенно сыграла на собственных. Сет Свитолиной удалось закрыть за 32 минуты, хотя сетбол она реализовала с третьей попытки.

видео дня

Во втором сете украинка уверенно полетела вперед и взяла пять геймов со старта. Размочить счет японка смогла лишь при 0:5 в пользу Свитолиной. В седьмом гейме Свитолина вышла подавать на матч. Японская теннисистка лишь отсрочила поражение и хронометраж поведения в итоге составил 62 минуты.

После первой победы Свитолиной придется побороться в следующем круге с победительницей противостояния Джессики Пегулы из США и швейцарки Виктории Голубич.

Что такое Олимпийские игры 2024? Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии, пишет Википедия.

Украина на Олимпиаде-2024 - что известно

Напомним, Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав официальной делегации Украины на Олимпиаде-2024, которая проходит с 26 июля по 11 августа. В Париж всего приехали 297 человек.

Недавно The Sun определило фавориток по привлекательности среди олимпийских спортсменок. Третье место занимает Юлия Левченко - украинская прыгунья в высоту. Это не первая Олимпиада для Левченко: она была участницей летних Олимпийских игр 2016 года и является олимпийской чемпионкой среди молодежи 2014 года.

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная Украины по футболу проиграла первый исторический матч на Олимпиаде в Париже. Игра подопечных Руслана Ротаня проходила против сборной Ирака и завершилась со счетом 2-1 в пользу противника.

Другие новости об Олимпиаде-2024:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред