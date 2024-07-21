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Олимпиада 2024 - чего ожидать Украине и что смотреть по ТВ

Степан Гафтко
21 июля 2024, 23:20
29
Олимпийские игры 2024 во Франции, прогноз и соревнования украинцев.
Олимпиада 2024 - чего ожидать Украине и что смотреть по ТВ
Олимпиада для Украины 2024 / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав официальной делегации Украины на Олимпиаде-2024, которая состоится с 26 июля по 11 августа. В Париж всего едут 297 человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В НОК сообщили, что в число этих лиц вошли не только спортсмены, но и тренеры, а также административный состав.

В общем:

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  • 140 атлетов и атлеток;
  • 12 спарринг-партнеров и альтернативных спортсменов;
  • 95 тренеров;
  • 24 врачей, массажистов и других специалистов;
  • 4 водителей;
  • 16 членов штаба национальной сборной команды Украины;
  • 6 специалистов по административно-техническому и экипировочному обеспечению.

Стоит отметить, что на этих Олимпийских играх от Украины будет наименьшее количество спортсменов за всю историю независимости.

НОК сформировал состав национальной сборной по представлению национальных федераций по олимпийским видам спорта и в соответствии с квалификационными требованиями.

Больше всего украинских спортсменов будет представлено в соревнованиях по легкой атлетике (25), футболу (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).

Бадминтон: Полина Бугрова

Бокс: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк

Летние Олимпийские игры 2024 года

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету Олимпийские игры, которые планируют провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр - Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Борьба: Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская борьба)

Брейкинг (брейк-данс): Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов

Тяжелая атлетика: Камила Конотоп

Велоспорт: Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк

Гребной слалом: Виктория Ус

Гребля академическая: Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара

Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семикин, Игорь Трунов

Спортивная гимнастика: Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной

Художественная гимнастика: Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширикина

Дзюдо: Дарья Белодед, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов

Легкая атлетика: Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак

Плавание: Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова

Синхронное плавание: Владислава Алексиива, Марина Алексиива

Скалолазание: Ярослав Ткач, Евгения Казбекова

Прыжки в воду: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа

Стрельба из лука: Вероника Марченко, Михаил Усач

Пулевая стрельба: Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш

Стендовая стрельба: Ирина Маловичко

Современное пятиборье: Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина

Теннис: Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

Настольный теннис: Соломия Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая

Фехтование: Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсений Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгий Ермаков, Дмитрий Крыськив, Илья Крупский, Игорь Краснопир, Александр Мартынюк, Николай Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Владимир Салюк, Даниил Сикан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Олег Федор, Кирилл Фесюн, Максим Хлань. Главный тренер футбольной команды - Руслан Ротань.

Спорт и политика

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск призвал страны, воюющие сейчас в мире, заключить перемирие на время Олимпиады в Париже. С такой речью он выступил во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане.

Также ранее сообщалось, что накануне чемпион мира по боксу украинец Александр Усик посетил разрушенную оккупантами детскую больницу Охматдет в Киеве.

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко поделилась кадрами новой черно-белой фотосессии, в которой она показала стройные ножки и горячий образ.

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