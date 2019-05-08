Элина Свитолина / SportArena.com

Дата рождения: 12 сентября 1994 года, Одесса, Украина.

Детство и образование

Родители назвали будущую спортсменку назвали в честь актрисы Элины Быстрицкой. Элина родилась в семье спортсменов Елены и Михаила Свитолиных. Отец занимался борьбой, а мать - мастер по гребле.

Также у теннисистки есть старший брат Юлиан 1985 г.р. Он с 9 лет занимался теннисом, и родители решили приобщить к спорту и дочку - Элина впервые ступила на корт в 4 года.

Элина Свитолина с мамой / instagram.com/elisvitolina

Элина также училась в средней школе и посещала курсы актерского мастерства.

На одном из турниров выступление 12-летней Свитолиной увидел бизнесмен Юрий Сапронов из Харькова, который стал ее спонсором и в частности платил ее тренировки.

Элина Свитолина с отцом / instagram.com/elisvitolina

​В 2007 году, чтобы обеспечить лучшие возможности для подготовки Элины к международным соревнованиям, семья переехала из Одессы в Харьков.

Формально резиденцией Элина Свитолина является Харьков, хотя тренируется и живет она за границей, в Одессе и Харькове бывает один-два раза в год. По состоянию на декабрь 2017 года у Элины есть собственное жилье в Лондоне и Монако.

Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina

Спортивная карьера

Дебютировала Свитолина в 2009 году в юниорской части Открытого чемпионата США, где она, однако проиграла в первом круге Тимее Бабош.

Первая победа у Элины была в 2010 году - на юниорской части Открытого чемпионата Франции она обыграла в финале в одиночном разряде в возрасте 15 лет Унс Жабир.

Уже через два года она выступала за флаг Украины на Кубке Федерации, дебютировала в Открытом чемпионате США и вышла в финал юниорского Уимблдона.

Свою сотую победу Элина одержала в 2013 году в 18 лет на Кубке Баку. В 2015 году она вошла в ТОП-20 лучших ракеток мира, победив в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Свою 200-ю победу Свитолина отпраздновала спустя год - в 2016 году в Куала-Лумпуре, а на Олимпиаде в Рио обыграла легендарную теннисистку Серену Уильямс.

Элина Свитолина обыграла Серену Уильямс / Reuters

28 июня 2017, по случаю Дня Конституции Украины, президент Петр Порошенко постановил наградить Элина Свитолина орденом За заслуги III степени.

В 2017 году Свитолина украсила обложку декабрьского номера журнала XXL Ukraine.

В феврале 2018-го Элина победила в турнире серии АТР в Дубае с призовым фондом 2,6 млн долларов. В четвертьфинале она одолела Наоми Осаку из Японии, в полуфинале за полтора часа обыграла немку Анжелик Кербер.

В начале марта 2018-го Свитолина одержала 300-ю победу во взрослых соревнованиях и стала победительницей Премьер-турнира в Брисбене.

Указом правительства Украины от 2 ноября 2018 Свитолина получила звание заслуженный мастер спорта Украины

На 18 февраля 2019 Свитолина занимает 6 место в мире по рейтингу WTA.

Сейчас Свитолина играет ракеткой Wilson. Ее спонсором является компания Nike, ранее спонсорами были Ellesse и Lacoste.

Стиль игры

Свитолина - агрессивный игрок задней линии. Одним из главных преимуществ является большая подвижность, что позволяет ей хорошо играть в защите. Обладает сильным и точным ударом на бегу. Ей не хватает мощности, однако удары с обеих сторон обычно очень глубокие - под заднюю линию противницы.

Недостатком ее игры была слабая подача, особенно вторая, однако в сезоне 2017 она значительно улучшила этот элемент игры. На сетке играет относительно мало и менее результативно, чем на задней линии, но с 2018 года игра на лету значительно улучшилась.

Благодаря большой скорости передвижения, укороченные подсечки против нее обычно не работают, Элина способна принимать такие мячи. Сама Свитолина тоже умеет использовать укороченные удары, хотя делает это нечасто.

Личная жизнь

В 2016 году Свитолина начала встречаться с британским профессиональным игроком в крикет Рисом Топли, но в феврале 2018 пара распалась.

Элина Свитолина и Рис Топли / instagram.com/elisvitolina

В январе 2019, во время Australian Open, Элина подтвердила свои отношения с французским теннисистом Гаэль Монфис.

Элина Свитолина и Гаэль Монфлиз / instagram.com/elisvitolina

У Свитолиной есть две татуировки, которые видны, когда она играет на корте: тату на ладони carpe diem, что переводится как "лови момент", и тигр на левом бедре.

Татуировка Элины Свитолиной / instagram.com/elisvitolina

Рост Элины - 174 сантиметра, вес спортсменки стабильный - 60 килограмм.