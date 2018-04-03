Петр Порошенко

Дата и место рождения : 26 сентября 1965 года, Болград, Одесская область, УССР.

Образование. Высшее. 1989 год. Факультет международных отношений и международного права Киевского университета имени Тараса Шевченко. Специальность "экономист-международник". Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Карьера коммерсанта и политика. С 1990 по 1991 год Порошенко был заместителем генерального директора "Объединения малых предприятий и предпринимателей "Республика"". Затем, до 1993-го - генеральным директором АО "Биржевой дом "Украина"". Следующие пять лет - генеральным директором ЗАО "Украинский промышленно-инвестиционный концерн" ("Укрпроминвест"), президентом ОАО "Завод "Ленинская кузня", председателем совета директоров АКБ "Мрія", председателем наблюдательного совета ОАО "Винницкая кондитерская фабрика".

В 1998-м Порошенко как беспартийный избрался в Верховную Раду III созыва. До 2000-го был членом фракци и сотрудничал с партией "Социал-демократическая партия Украины (объединенная) и входил в ее политсовет. Затем Порошенко возглавил партию "Солидарность" и одноименную фракцию в Раде.

В 2002 году он стал членом фракции "Наша Украина" и вошел в президиум партии "Народный Союз Наша Украина". В Верховной Раде очередчного созыва возглавлял бюджетный комитет. А после очередных парламентских выборов в 2006-м - стал главой Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Порошенко имеет давние и крепкие отношения с Виктором Ющенко - как деловые/политические, так и дружеские/семейные - он является кумом третьего президента.

После "Оранжевой революции" Порошенко некоторое время, с февраля по сентябрь 2005 года, был секретарем Совета по национальной безопасности и обороне. Ушел с поста в результате громкого скандала, связанного с обвинениями в коррупции и "проталкивании" своих интересов, поступившими от представителей ближайшего окружения президента Ющенко.

С февраля 2007 по март 2012 года Порошенко был председателем Совета Национального банка Украины.

В октябре 2009 года он был назначен главой Министерства иностранных дел Украины. На этой должности проработал до марта 2010 года.

Позднее, 23 марта 2012 года президент Виктор Янукович назначил Порошенко главой Миэкономразвития и торговли Украины.

После ухода с поста избрался в Верховную Раду как одномандатник. Входил в комитет ВР по вопросам европейской интеграции.

Зимой 2013-2014 годов - активно принимал участие в событиях Евромайдана и Революции Достоинства. На досрочных президентских выборах 25 мая 2014-го, назначенных после того, как из страны бежал Янукович, Порошенко одержал победу в первом туре и получил 54,7% голосов избирателей.

Денежные активы. Порошенко много лет подряд признается одним из самых богатых граждан Украины. В 2006-м его активы эксперты журнала "Корреспондент" оценили в 505 млн долларов США. В 2007-м эксперты журнала "Фокус" оценили состояние Порошенко в 756 млн долларов США, а в 2008-м - уже в 1,45 млрд долларов США. В 2017-м эксперты журнала "Новое время" оценили состояние президента в 1 млрд долларов США.

Основа "порошенковского" капитала - активы концерна "Укрпроминвест" (ликвидирован еще в 2012-м году). В разное время в его состав входили и входят десятки бизнес-структур, в том числе автомобильная корпорация "Богдан", кондитерская корпорация "ROSHEN", завод "Ленинская кузня", холдинг "Укравтозапчасть", телеканал "5 канал".

Семья. Супруга - Марина и четверо детей: сыновья Алексей и Михаил, дочери Евгения и Александра.