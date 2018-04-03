Петр Порошенко

3 апреля 2018, 12:24

Пятый президент Украины.

Петр Порошенко

Дата и место рождения

: 26 сентября 1965 года, Болград, Одесская область, УССР.

Образование. Высшее. 1989 год. Факультет международных отношений и международного права Киевского университета имени Тараса Шевченко. Специальность "экономист-международник". Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Карьера коммерсанта и политика. С 1990 по 1991 год Порошенко был заместителем генерального директора "Объединения малых предприятий и предпринимателей "Республика"". Затем, до 1993-го - генеральным директором АО "Биржевой дом "Украина"". Следующие пять лет - генеральным директором ЗАО "Украинский промышленно-инвестиционный концерн" ("Укрпроминвест"), президентом ОАО "Завод "Ленинская кузня", председателем совета директоров АКБ "Мрія", председателем наблюдательного совета ОАО "Винницкая кондитерская фабрика".

В 1998-м Порошенко как беспартийный избрался в Верховную Раду III созыва. До 2000-го был членом фракци и сотрудничал с партией "Социал-демократическая партия Украины (объединенная) и входил в ее политсовет. Затем Порошенко возглавил партию "Солидарность" и одноименную фракцию в Раде.

В 2002 году он стал членом фракции "Наша Украина" и вошел в президиум партии "Народный Союз Наша Украина". В Верховной Раде очередчного созыва возглавлял бюджетный комитет. А после очередных парламентских выборов в 2006-м - стал главой Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Порошенко имеет давние и крепкие отношения с Виктором Ющенко - как деловые/политические, так и дружеские/семейные - он является кумом третьего президента.

После "Оранжевой революции" Порошенко некоторое время, с февраля по сентябрь 2005 года, был секретарем Совета по национальной безопасности и обороне. Ушел с поста в результате громкого скандала, связанного с обвинениями в коррупции и "проталкивании" своих интересов, поступившими от представителей ближайшего окружения президента Ющенко.

С февраля 2007 по март 2012 года Порошенко был председателем Совета Национального банка Украины.

В октябре 2009 года он был назначен главой Министерства иностранных дел Украины. На этой должности проработал до марта 2010 года.

Позднее, 23 марта 2012 года президент Виктор Янукович назначил Порошенко главой Миэкономразвития и торговли Украины.

После ухода с поста избрался в Верховную Раду как одномандатник. Входил в комитет ВР по вопросам европейской интеграции.

Зимой 2013-2014 годов - активно принимал участие в событиях Евромайдана и Революции Достоинства. На досрочных президентских выборах 25 мая 2014-го, назначенных после того, как из страны бежал Янукович, Порошенко одержал победу в первом туре и получил 54,7% голосов избирателей.

Денежные активы. Порошенко много лет подряд признается одним из самых богатых граждан Украины. В 2006-м его активы эксперты журнала "Корреспондент" оценили в 505 млн долларов США. В 2007-м эксперты журнала "Фокус" оценили состояние Порошенко в 756 млн долларов США, а в 2008-м - уже в 1,45 млрд долларов США. В 2017-м эксперты журнала "Новое время" оценили состояние президента в 1 млрд долларов США.

Основа "порошенковского" капитала - активы концерна "Укрпроминвест" (ликвидирован еще в 2012-м году). В разное время в его состав входили и входят десятки бизнес-структур, в том числе автомобильная корпорация "Богдан", кондитерская корпорация "ROSHEN", завод "Ленинская кузня", холдинг "Укравтозапчасть", телеканал "5 канал".

Семья. Супруга - Марина и четверо детей: сыновья Алексей и Михаил, дочери Евгения и Александра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СНБО Верховная Рада Петр Порошенко Рошен Виктор Янукович Виктор Ющенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:35
Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать
06:13
Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять