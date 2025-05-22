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Девять пуль для Портнова: СМИ узнали детали расстрела экс-замглавы АП Януковича

Алексей Тесля
22 мая 2025, 18:20
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По данным источников, на месте происшествия было обнаружено девять гильз.
Девять пуль для Портнова: СМИ узнали детали расстрела экс-замглавы АП Януковича
В Испании застрелили Андрея Портнова / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Главное:

  • Стрелок, предположительно, выпустил не менее девяти пуль
  • Злоумышленники быстро покинули место преступления

В Испании продолжается розыск троих подозреваемых, связанных с убийством бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как сообщает агентство EFE, стрелок, предположительно, выпустил не менее девяти пуль, после чего скрылся с места преступления вместе с двумя сообщниками.

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По данным источников, на месте происшествия было обнаружено девять гильз, что подтверждает количество выстрелов. Национальная полиция Испании активно ведёт расследование и устанавливает личности подозреваемых, которых может быть трое.

После нападения злоумышленники быстро покинули место преступления, и сейчас полиция анализирует записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости.

Мотивы убийства пока не установлены, и следствие рассматривает все возможные версии. Судья, ведущий дело, постановил засекретить материалы расследования для защиты его хода и обеспечения конфиденциальности.

Убийство Андрея Портнова - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Портнова застрелили в Испании. Неизвестные застрелили Портнова у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.

Напомним, СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова. Когда Портнов уже был на парковке, менее чем в трех метрах от машины, неизвестный в спортивном костюме и с частично скрытым лицом несколько раз выстрелил в Портнова.

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Кто такой Андрей Портнов?

Андрей Портнов - украинский пророссийский политик и юрист. Народный депутат Украины 5-6 созывов (2006-2007, 2007-2010). С 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместитель главы АП. Во время Евромайдана был причастен к принятию "законов 16 января". Сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014 года выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. С 2021 года находился под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине, пишет Википедия.

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