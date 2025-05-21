Четыре пули и контрольный: СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова

Портнова расстреляли, когда он возвращался к своему автомобилю и говорил по телефону.

https://glavred.info/world/chetyre-puli-i-kontrolnyy-smi-raskryli-novye-detali-ubiystva-andreya-portnova-10666664.html Ссылка скопирована

Подробности расстрела Андрея Портнова в Испании / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Главное:

Нападение на Андрея Портнова произошло около 09:15

Киллер в спортивном костюме сделал пять выстрелов

Полиция разыскивает по меньшей мере двух человек

Экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили 21 мая утром на окраине Мадрида - прямо на парковке возле школы, куда он привез своих дочерей. Испанская полиция разыскивает по меньшей мере двух человек, которые были причастны к преступлению. Об этом сообщило издание El Mundo.

По информации журналистов, Портнов привез двух маленьких дочерей в частную школу с опозданием - около 09:15, хотя занятия начались в 09:00. После того, как он завел детей в учебное заведение, политик возвращался к своему автомобилю - серому Mercedes E-класса. В этот момент он разговаривал по мобильному телефону.

видео дня

Когда Портнов уже был на парковке, менее чем в трех метрах от машины, неизвестный в спортивном костюме и с частично скрытым лицом несколько раз выстрелил в Портнова.

Убийство произошло в людном месте - на глазах у некоторых родителей, которые возвращались к своим машинам, а также студентов соседнего общежития. Очевидцы и жители рассказывают, что прозвучали пять выстрелов - в шею, спину и голову жертвы. Их было слышно в самой школе, общежитии и соседних домах. Портнов был одет в белую футболку, шорты и кроссовки.

Первой к телу Портнова подбежала женщина, которая начала звать на помощь. Один из студентов вызвал полицию и скорую помощь. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть, поскольку ранения были несовместимы с жизнью.

Согласно данным Ассоциации частных школ Испании, эта школа является второй по стоимости в стране - обучение в ней стоит до 19 865 евро в год.

Свидетельства очевидцев

Работница школы, которая была на месте, рассказала журналистам, что в учебном заведении царил переполох. Она подтвердила, что инцидент произошел через полчаса после начала занятий, поэтому ученики и персонал не стали свидетелями самой стрельбы.

Место происшествия мгновенно окружили патрули Национальной и муниципальной полиции. Криминалисты установили ширмы вокруг автомобиля, чтобы защитить зону расследования. Над территорией кружили вертолеты и беспилотники - вероятно, в поисках нападающего. Некоторые родители сразу прибыли в школу, волнуясь за детей, а некоторые даже забрали их домой раньше.

Окончательно тело Портнова забрали около 14:00, то есть почти через пять часов после убийства.

Работник автомастерской "Евромастер", расположенной неподалеку, рассказал журналистам, что около 9 утра услышал странные звуки, которые сначала принял за удары молотком. Только увидев полицейских, вертолеты и фургоны, понял серьезность происшествия.

"Я узнал об этом, когда увидел полицию на лошадях, которая проезжала мимо. Я вышел на улицу и увидел вертолеты и много полицейских фургонов, поэтому понял, что произошло что-то большое. Все, что я знаю, это то, о чем говорят, что это политическое сведение счетов", - рассказал работник изданию.

Что известно об исполнителях убийства

Правоохранители разыскивают по меньшей мере двух человек, которые, по информации источников El Mundo, причастны к убийству. Свидетели сообщили, что киллер был одет в синий спортивный костюм и имел поясную сумку. После преступления ему помог сообщник, который, вероятно, ждал его на мотоцикле.

Существует предположение, что стрелок сбежал в направлении мадридского района Каса-де-Кампо. Там полиция уже развернула поисковую операцию для его задержания.

Убийство Андрея Портнова - что известно

Как сообщал Главред, утром 21 мая в испанском городе Посуэло-де-Аларкон вблизи Мадрида был убит бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов. По данным испанских СМИ, Портнова застрелили у ворот американской школы, когда он привел туда детей.

Генерал-майор запаса Виктор Ягун заявил, что Украина не причастна к убийству экс-советника Януковича Андрея Портнова в Испании. По его словам, это могла быть операция России, которая использует такие преступления для информационных атак против Украины.

Ранее на известного активиста и блогера Сергея Стерненко было совершено нападение. Он рассказал, что нападавшей оказалась женщина. Ее задержали.

Читайте также:

Кто такой Андрей Портнов? Андрей Портнов - украинский пророссийский политик и юрист. Народный депутат Украины 5-6 созывов (2006-2007, 2007-2010).Со 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместитель главы АП. Во время Евромайдана был причастен к принятию "законов 16 января". Сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014 года выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. С 2021 года находился под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред