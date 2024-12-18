"На войне такое происходит": у Трампа отреагировали на убийство генерала в Москве

По мнению Келлога, убийство Кириллова может нарушать правила ведения войны.

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Ликвидация российского генерала / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Убийство российского генерала не является препятствием для "мирных переговоров"

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Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог отреагировал на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Свое мнение он высказал в эфире Fox News, передает Европейская правда.

Кэллог отметил, что убийство Кириллова может нарушать правила ведения войны.

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"Когда вы убиваете прапорщиков, генерал-офицеров, адмиралов или генералов в их родном городе, это выглядит, будто вы расширяете рамки (правил ведения войны - ред.). И я не думаю, что это очень разумно", - добавил он.

В то же время он сказал, что убийство генерала РФ не является препятствием для "мирных переговоров" между Украиной и Россией.

Келлог также подчеркнул, что убийство генерала РФ якобы было совершено завербованным лицом, что, по его мнению, "совсем не лучшая идея".

"Но, знаете, это война... И такое на войне происходит. Это досадно. И именно поэтому солдаты никогда не хотят идти на войну, потому что происходят такие вещи", - заявил спецпредставитель.

Ликвидация Кириллова - что известно

Как писал Главред, 17 декабря в России в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила генералу о подозрении.

По словам источника УП, подрыв российского генерала является спецоперацией Службы безопасности Украины. В СМИ отметили, что самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.

Впоследствии, ФСБ сообщили, что в России якобы задержали "завербованного" Украиной исполнителя операции по ликвидации Кириллова. Им якобы оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

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Кто такой Кит Кэллог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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