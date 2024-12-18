Подрыв генерала Кириллова: в РФ заявили о задержании подозреваемого - детали

Кратко:
- В РФ заявили о задержании исполнителя операции по ликвидации Кириллова
- Заявляется, что это гражданин Узбекистана
- Он якобы был "завербован" Украиной
В стране-агрессоре России утверждают о якобы задержании исполнителя операции по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты России Игоря Кириллова. Об этом пишет ASTRA.
Так, согласно сообщению ФСБ, в России якобы задержали "завербованного" Украиной исполнителя операции по ликвидации Кириллова. Им якобы оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.
Как отмечают в ФСБ, исполнитель операции получил мощное самодельное взрывное устройство по прибытии в Москву. Взрывчатку же потом он прикрепил к электросамокату, который был припаркован у подъезда дома Кириллова.
Для наблюдения за адресом, где жил генерал, подозреваемый якобы арендовал автомобиль и установил в нем Wi-Fi видеокамеру, которая транслировала изображение "организаторам в Днепре".
Допрос подозреваемого - видео:
Ликвидация Кириллова - что известно
Как сообщал Главред, 17 декабря в столице страны-агрессора РФ в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила генералу о подозрении.
По словам источника УП, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что впоследствии Украина может ликвидировать высокопоставленных военных РФ, причастных к преступлениям в Украине.
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Кто такой Игорь Кириллов?
Кириллов Игорь Анатольевич (13 июля 1970 года, Кострома - 17 декабря 2024 года, Москва) - российский военачальник. Генерал-лейтенант (2018). Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. По данным службы безопасности Украины Кириллов причастен к применению химического оружия против украинских военных, пишет Википедия.
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