Подрыв генерала Кириллова: в РФ заявили о задержании подозреваемого - детали

В ФСБ заявили, что исполнитель получил взрывное устройство по прибытии в Москву.

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Подрыв Кириллова / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Кратко:

В РФ заявили о задержании исполнителя операции по ликвидации Кириллова

Заявляется, что это гражданин Узбекистана

Он якобы был "завербован" Украиной

В стране-агрессоре России утверждают о якобы задержании исполнителя операции по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты России Игоря Кириллова. Об этом пишет ASTRA.

Так, согласно сообщению ФСБ, в России якобы задержали "завербованного" Украиной исполнителя операции по ликвидации Кириллова. Им якобы оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

видео дня

Как отмечают в ФСБ, исполнитель операции получил мощное самодельное взрывное устройство по прибытии в Москву. Взрывчатку же потом он прикрепил к электросамокату, который был припаркован у подъезда дома Кириллова.

Для наблюдения за адресом, где жил генерал, подозреваемый якобы арендовал автомобиль и установил в нем Wi-Fi видеокамеру, которая транслировала изображение "организаторам в Днепре".

Допрос подозреваемого - видео:

Ликвидация Кириллова - что известно

Как сообщал Главред, 17 декабря в столице страны-агрессора РФ в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила генералу о подозрении.

По словам источника УП, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что впоследствии Украина может ликвидировать высокопоставленных военных РФ, причастных к преступлениям в Украине.

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Кто такой Игорь Кириллов? Кириллов Игорь Анатольевич (13 июля 1970 года, Кострома - 17 декабря 2024 года, Москва) - российский военачальник. Генерал-лейтенант (2018). Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. По данным службы безопасности Украины Кириллов причастен к применению химического оружия против украинских военных, пишет Википедия.

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