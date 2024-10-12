Путин боится вероятной ликвидации: эксперт озвучила главный страх диктатора

Диктатор Владимир Путин может повторить судьбу Насраллы из "Хезболлы".

https://glavred.info/war/putin-boitsya-veroyatnoy-likvidacii-ekspert-ozvuchila-glavnyy-strah-diktatora-10604720.html Ссылка скопирована

Путин переживает за собственную жизнь / Коллаж: Главред, Фото: Associated Press, скрин

У диктатора Владимира Путина есть много страхов, которые с каждым разом все труднее скрывать. Главная цель главы РФ - это, чтобы его воспринимали как "сильного лидера". Как рассказала 24 Каналу председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, есть основания утверждать, что диктатор многого боится. Особенно, собственной ликвидации.

По мнению Романовой, значительная часть мира была бы не против, если бы с Путиным что-то случилось. Именно по этой причине понятно, что диктатор будет бояться за свою жизнь.

"Если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. Уверена, что он лучше нас знает историю с уничтожением Насраллы из "Хезболлы", когда его разбомбили прямо в бункере. Кто-то вполне может дотянуться и до Путина. Думаю, что он думает об этом каждый день", - отметила Романова. видео дня

Кто такая Ольга Романова Ольга Романова - российская журналистка, теле- и радиоведущая, исполнительный директор движения "Русь сидящая". Бывший член Координационного совета российской оппозиции, пишет Википедия.

Эксперт предполагает, что, если спецслужбы Израиля смогли достать чрезвычайно защищенного террориста, то и до Путина вполне реально дотянуться. Очевидно, что именно такого развития событий он боится.

Иран и Израиль / Инфографика: Главред

Что происходит в России - последние новости

Как известно, в США жестко проехались по главе российского МИД Сергею Лаврову и прокомментировали его заявление о войне. Блинкен снова подчеркнул важность прекращения российской агрессии.

А тем временем ежедневные потери РФ приближаются к 1 300 человек. Таким образом Россия вынуждена сейчас искать более сложные политические шаги.

Например, РФ готовит тысячи солдат для участия в боевых действиях. Привлечение войск КНДР поможет высвободить дополнительные подразделения для усиления наступательных операций на линии фронта, указывают аналитики.

Другие новости о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред