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Путин боится вероятной ликвидации: эксперт озвучила главный страх диктатора

Даяна Швец
12 октября 2024, 15:34
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Диктатор Владимир Путин может повторить судьбу Насраллы из "Хезболлы".
Путин, Кремль
Путин переживает за собственную жизнь / Коллаж: Главред, Фото: Associated Press, скрин

У диктатора Владимира Путина есть много страхов, которые с каждым разом все труднее скрывать. Главная цель главы РФ - это, чтобы его воспринимали как "сильного лидера". Как рассказала 24 Каналу председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, есть основания утверждать, что диктатор многого боится. Особенно, собственной ликвидации.

По мнению Романовой, значительная часть мира была бы не против, если бы с Путиным что-то случилось. Именно по этой причине понятно, что диктатор будет бояться за свою жизнь.

"Если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. Уверена, что он лучше нас знает историю с уничтожением Насраллы из "Хезболлы", когда его разбомбили прямо в бункере. Кто-то вполне может дотянуться и до Путина. Думаю, что он думает об этом каждый день", - отметила Романова.

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Кто такая Ольга Романова

Ольга Романова - российская журналистка, теле- и радиоведущая, исполнительный директор движения "Русь сидящая". Бывший член Координационного совета российской оппозиции, пишет Википедия.

Эксперт предполагает, что, если спецслужбы Израиля смогли достать чрезвычайно защищенного террориста, то и до Путина вполне реально дотянуться. Очевидно, что именно такого развития событий он боится.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Иран и Израиль / Инфографика: Главред

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