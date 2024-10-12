'Разгром' россиян на Юге: ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки

В течение суток потери личного состава противника составили 96 человек, к тому же враг потерял 50 единиц вооружения и военной техники.

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Россияне потеряли немало техники на Юге Украины / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 117 отдельная бригада сил ТРО

За минувшие сутки на Юге Украины враг понес довольно тяжелые потери - ВСУ уничтожили около сотни человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Деталями поделилось Оперативное командование "Юг"/Operational Command "South".

Как говорится в сводке, за прошедшие сутки зафиксировано 5 штурмов на Херсонском и 9 штурмов на Запорожском направлениях.

В течение суток потери личного состава противника составили 96 человек.

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Также враг потерял 50 единиц вооружения и военной техники, из них:

- 11 единиц автомобильной техники

- 10 гаубиц

- 4 БпЛА (3-ZALA, 1 - Орлан)

- 2 багги

- 19 мотоциклов

- 4 лодки.

Кроме этого, ВСУ поразили:

7 блиндажей,

1 место хранения боеприпасов,

4 места взлета БПЛА,

2 наблюдательных пункта и

2 огневые позиции

9 БпЛА типа "Shahed-136"

К сожалению, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказался Херсон и еще 21 населенный пункт области. От действий оккупантов 4 человека получили ранения.

"На Николаевщине враг атаковал FPV-дронами и БПЛА типа "Shahed". Бил по Снигиревской и Куцурубской общинах. Пострадавших нет. На Днепропетровщине агрессор атаковал дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Били по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой и Мировской громадах. Обошлось без жертв. В Запорожье оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов области. Пострадали 3 человека", - говорится в сообщении.

Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

Как известно, ВСУ наносят катастрофические потери войскам РФ в Торецке. Силы обороны Украины "заманили" россиян в Торецк и за счет эффективных уличных боев наносят врагу болезненные результаты.

В то же время в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине. Там подтвердили поражение нефтебазы с ППМ, которые, в частности, предназначались для российской армии, результаты поражения уточняются.

А вот на Курщине для врага сложилась затруднительная ситуация. Эксперт Михаил Жирохов отметил, что оккупантам "будет очень сложно удержать территорию".

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