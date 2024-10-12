Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

В ночь на 12 октября силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, где хранились горюче-смазочные материалы для российской армии. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Отмечается, что украинские военные атаковали склад горюче-смазочных материалов вблизи Ровеньков на временно оккупированной территории Луганской области. На базе хранилась нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в частности, для российской армии.
"На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.видео дня
Генштаб подчеркнул, что операцию успешно выполнили силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны.
Кроме того, военные отметили, что это не первый случай поражения этой нефтебазы украинским оружием.
"Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Дальше будет...", - резюмировали в Генштабе.
Что следует знать о Ровеньках?
Ровеньки расположены в глубоком тылу - до линии фронта около 110 км.
С мая 2014 года город находится под контролем российских оккупантов, которые объявили на Луганщине "квазиреспублику". Согласно данным 2017 года, население города составляло около 46,7 тысячи человек, а площадь города составляет 21,7 квадратных километра.
Удары по российским нефтебазам - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 октября на временно оккупированной территории Луганской области, в городе Ровеньки, предположительно вспыхнул пожар на местной нефтебазе. Местные Telegram-каналы сообщали об атаке дронов.
Кроме того, в ночь на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, оккупированном Крыму, вызвав пожар на базе, поставляющей топливо для российской армии.
Пожар на терминале не утихает уже пять дней, а резервуары с топливом продолжают взрываться, сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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