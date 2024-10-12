Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение нефтебазы с ППМ, которые, в частности, предназначались для российской армии, результаты поражения уточняются.

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Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала РФ продолжается / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 12 октября силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, где хранились горюче-смазочные материалы для российской армии. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что украинские военные атаковали склад горюче-смазочных материалов вблизи Ровеньков на временно оккупированной территории Луганской области. На базе хранилась нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в частности, для российской армии.

"На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении. видео дня

Генштаб подчеркнул, что операцию успешно выполнили силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны.

Кроме того, военные отметили, что это не первый случай поражения этой нефтебазы украинским оружием.

"Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Дальше будет...", - резюмировали в Генштабе.

Расположение НПЗ на территории России / Инфографика: Главред

Что следует знать о Ровеньках? Ровеньки расположены в глубоком тылу - до линии фронта около 110 км. С мая 2014 года город находится под контролем российских оккупантов, которые объявили на Луганщине "квазиреспублику". Согласно данным 2017 года, население города составляло около 46,7 тысячи человек, а площадь города составляет 21,7 квадратных километра.

Удары по российским нефтебазам - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 октября на временно оккупированной территории Луганской области, в городе Ровеньки, предположительно вспыхнул пожар на местной нефтебазе. Местные Telegram-каналы сообщали об атаке дронов.

Кроме того, в ночь на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, оккупированном Крыму, вызвав пожар на базе, поставляющей топливо для российской армии.

Пожар на терминале не утихает уже пять дней, а резервуары с топливом продолжают взрываться, сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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