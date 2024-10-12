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После прилета начался пожар: россияне жалуются на удар по нефтебазе на Луганщине

Юрий Берендий
12 октября 2024, 08:33
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Местные Telegram-каналы сообщают о масштабном пожаре на нефтебазе на Луганщине, вероятно, после атаки дронами.
После прилета начался пожар: россияне жалуются на удар по нефтебазе на Луганщине
Россияне заявили об ударе по нефтебазе в оккупированных Ровеньках / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на субботу, 12 октября, на временно оккупированной территории Луганской области в городе Ровеньки, вероятно, произошел пожар на местной нефтебазе. Об этом сообщает издание "Astra" со ссылкой на данные местных Telegram-каналов.

"В оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки (дронов - ред.) горит нефтебаза, утверждают местные паблики и жители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные власти пока не давали комментариев по ситуации в Ровеньках.

видео дня

Смотрите видео пожара, вероятно, на нефтебазе во временно оккупированном городе Ровеньки:

Кроме того, в сети появились спутниковые снимки нефтебазы в Ровеньках, которая, вероятно, снова подверглась удару, что привело к пожару.

Стоит отметить, что это не первая атака на нефтебазу в Ровеньках в этом году. Так, 11 мая власти так называемой "ЛНР" утверждали, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе с помощью ракет ATACMS.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ на территории России / Инфографика: Главред

Что следует знать о Ровеньках?

Ровеньки расположены в глубоком тылу - до линии фронта около 110 км.

С мая 2014 года город находится под контролем российских оккупантов, которые объявили на Луганщине "квазиреспублику". Согласно данным 2017 года, население города составляло около 46,7 тысячи человек, а площадь города составляет 21,7 квадратных километра.

Удары по российским нефтебазам - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на временно оккупированном Крымском полуострове возник серьезный дефицит горючего для российских войск. Об этом сообщают партизаны движения "Атеш". Причиной нехватки топлива стало уничтожение нефтебазы в Феодосии.

Один из крупнейших нефтяных терминалов в Крыму, который был атакован ВСУ, уже пятый день не могут потушить - резервуары продолжают взрываться. Об этом сообщил Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Похожая ситуация произошла на нефтебазе в Пролетарском районе Ростовской области после атаки дронов 18 августа. Пожар удалось потушить через 9 дней, но по подсчетам Радио Свобода, возгорание уничтожило около 20 цистерн с топливом, охватив площадь в 10 тысяч квадратных метров. Через 5 дней объект снова атаковали дроны, на этот раз они попали прямо в цистерны с керосином.

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