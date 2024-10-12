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Войска РФ перешли в масштабное наступление на Курщине: в ISW назвали цели врага

Юрий Берендий
12 октября 2024, 07:47
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Аналитики отмечают, что плохие погодные условия осенью и зимой 2024 года будут способствовать позиционным боям в Курской области, что будет в пользу ВСУ.
Войска РФ перешли в масштабное наступление на Курщине: в ISW назвали цели врага
Ситуация на Курщине быстро обостряется - стали известны цели россиян / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Генштаб ВСУ, deepstatelivemap

10 и 11 октября российские войска в Курской области активизировали попытки вытеснить украинские силы, пытаясь завершить операцию до наступления неблагоприятных погодных условий, которые могут усложнить маневры на поле боя. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Российские войска активизировали усилия по вытеснению ВСУ из Курской области вечером 10 октября, продвигаясь дальше вглубь основных "украинских плацдармов". Сообщается об усилении российских контратак в нескольких районах одновременно, в частности в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, показывают продвижение российских сил в центральной части Кремневого и на северной окраине Зеленого Пути, и охватили позиции ВСУ позиции вблизи Любимовки.

видео дня

Российские так называемые "военкоры" заявляют, что российские силы в Кореневском районе захватили Ольговку (к востоку от Кореневого) и Нижний Клин (к юго-востоку от Кореневого и Любимовки), а также продвинулись к окрестностям Толстого Луга и Новоивановки. Они также утверждают, что во время батальонной механизированной атаки российские войска прорвали украинскую оборону возле Любимовки. Однако, ISW пока не имеет подтверждений о проведении такой атаки или захвата населенных пунктов.

Российские так называемые "военкоры" распространили информацию о том, что российские силы окружили украинские подразделения в Любимовке и Толстом Лугу, хотя некоторые блогеры утверждают, что в окружении оказались два украинских батальона. Однако ISW не обнаружила доказательств окружения украинских подразделений в Курской области.

Российские "военкоры" заявляют, что войска РФ в Суджанском районе якобы прорвали оборону ВСУ возле Мартыновки и Михайловки, продвинулись на 2 км к северу от Малой Локни и окружают украинские позиции вблизи Плехового. Однако ISW не зафиксировала никаких визуальных подтверждений такого продвижения российских сил с момента начала интенсивных контратак вечером 10 октября.

"Военкоры" также утверждали, что войска РФ выбили украинские силы из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, однако ISW не получила подтверждения этих продвижений.

Дополнительно российские "военкоры" сообщали, что войска РФ вытеснили ВСУ от Веселого, продвинулись в район Медвежье и приблизились к международной границе с Сумской областью.

В отчете ISW также говорится, что украинские войска начали наземные штурмы Глушковского района 11 сентября 2024 года, после начала российских контратак в Курской области 10 сентября 2024 года, но пока не смогли закрепиться в этом районе.

Бои в Курской области
Бои в Курской области / Фото: understandingwar

Аналитики предполагают, что интенсивные российские контратаки, вероятно, направлены на вытеснение украинских сил из Курской области до наступления неблагоприятных погодных условий осенью 2024 года и зимой 2024-2025 годов, когда маневры на поле боя станут более сложными.

Украинские чиновники ранее сообщали, что оккупанты активизируют механизированные наступательные действия, пытаясь использовать преимущества сухой местности до начала дождей, которые вызовут грязь.

"Российское военное командование может быть обеспокоено тем, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области и дадут украинским силам больше времени, чтобы закрепиться на своих основных выступлениях и укрепить имеющиеся позиции", - говорится в сводке.

В отчете Института изучения войны говорится, что более укрепленные украинские позиции в Курской области могут усложнить попытки России оттеснить ВСУ за границу. Российские войска, вероятно, считают, что время для ликвидации украинского присутствия в Курской области ограничено, учитывая имеющиеся человеческие и материальные ресурсы, привлеченные к этой операции.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Бои в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ достигли значительных результатов за более чем два месяца Курской операции, продвинувшись в более 100 населенных пунктов на территории России. Около 50 тысяч российских военных было переброшено с украинского фронта в Курскую область, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Несмотря на то, что российским войскам удалось продвинуться на левом фланге украинской обороны, по данным DeepState, ВСУ сорвали их планы закрепиться вблизи Новоивановки и Зеленого Шляха.

Украинские Силы обороны продолжают операцию в Курской области и недавно продвинулись к югу от Обуховки. Это подтверждают геолокационные данные по состоянию на 6 октября. По данным Института изучения войны, 6-7 октября ВСУ проводили атаки к югу от Кореневого вблизи Обуховки и к востоку от Кореневого возле Кременного.

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