Войска РФ перешли в масштабное наступление на Курщине: в ISW назвали цели врага

10 и 11 октября российские войска в Курской области активизировали попытки вытеснить украинские силы, пытаясь завершить операцию до наступления неблагоприятных погодных условий, которые могут усложнить маневры на поле боя. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Российские войска активизировали усилия по вытеснению ВСУ из Курской области вечером 10 октября, продвигаясь дальше вглубь основных "украинских плацдармов". Сообщается об усилении российских контратак в нескольких районах одновременно, в частности в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, показывают продвижение российских сил в центральной части Кремневого и на северной окраине Зеленого Пути, и охватили позиции ВСУ позиции вблизи Любимовки.

Российские так называемые "военкоры" заявляют, что российские силы в Кореневском районе захватили Ольговку (к востоку от Кореневого) и Нижний Клин (к юго-востоку от Кореневого и Любимовки), а также продвинулись к окрестностям Толстого Луга и Новоивановки. Они также утверждают, что во время батальонной механизированной атаки российские войска прорвали украинскую оборону возле Любимовки. Однако, ISW пока не имеет подтверждений о проведении такой атаки или захвата населенных пунктов.

Российские так называемые "военкоры" распространили информацию о том, что российские силы окружили украинские подразделения в Любимовке и Толстом Лугу, хотя некоторые блогеры утверждают, что в окружении оказались два украинских батальона. Однако ISW не обнаружила доказательств окружения украинских подразделений в Курской области.

Российские "военкоры" заявляют, что войска РФ в Суджанском районе якобы прорвали оборону ВСУ возле Мартыновки и Михайловки, продвинулись на 2 км к северу от Малой Локни и окружают украинские позиции вблизи Плехового. Однако ISW не зафиксировала никаких визуальных подтверждений такого продвижения российских сил с момента начала интенсивных контратак вечером 10 октября.

"Военкоры" также утверждали, что войска РФ выбили украинские силы из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, однако ISW не получила подтверждения этих продвижений.

Дополнительно российские "военкоры" сообщали, что войска РФ вытеснили ВСУ от Веселого, продвинулись в район Медвежье и приблизились к международной границе с Сумской областью.

В отчете ISW также говорится, что украинские войска начали наземные штурмы Глушковского района 11 сентября 2024 года, после начала российских контратак в Курской области 10 сентября 2024 года, но пока не смогли закрепиться в этом районе.

Аналитики предполагают, что интенсивные российские контратаки, вероятно, направлены на вытеснение украинских сил из Курской области до наступления неблагоприятных погодных условий осенью 2024 года и зимой 2024-2025 годов, когда маневры на поле боя станут более сложными.

Украинские чиновники ранее сообщали, что оккупанты активизируют механизированные наступательные действия, пытаясь использовать преимущества сухой местности до начала дождей, которые вызовут грязь.

В отчете Института изучения войны говорится, что более укрепленные украинские позиции в Курской области могут усложнить попытки России оттеснить ВСУ за границу. Российские войска, вероятно, считают, что время для ликвидации украинского присутствия в Курской области ограничено, учитывая имеющиеся человеческие и материальные ресурсы, привлеченные к этой операции.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.