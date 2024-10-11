Россия ослабила свои позиции на фронте: Сырский сообщил, что случилось

Операция ВСУ на территории России изменила планы врага и заставила его выводить войска из Украины.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-oslabila-svoi-pozicii-na-fronte-syrskiy-soobshchil-chto-sluchilos-10604300.html Ссылка скопирована

Сырский сообщил об одном из ключевых результатов Курской операции / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная механизированная Мариупольская бригада, Александр Сырский

С начала Курской операции прошло уже более 2 месяцев и за это время ВСУ достигли хороших результатов, продвинулись в более 100 населенных пунктов страны-агрессора России и продолжают там работу.

В рамках Курской операции РФ перебросила около 50 тысяч своих военнослужащих с украинского фронта на собственную территорию. Об этом в документальном фильме рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает "Суспільне".

Сырский отметил, что оккупантов перебросили с направлений в Украине, где они вели наступательные действия, что сыграло на руку украинским военным. Российская группировка на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлении была ослаблена.

видео дня

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", - подчеркнул главком.

Кто такой Александр Сырский? Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, что командир сводного подразделения одной из бригад ВСУ, которая участвует в боях на Курщине накануне заявил, что операция на территории РФ показала способность Вооруженных сил Украины побеждать силы врага, которые численно превосходят.

Ранее стало известно, что в Курской области российская армия начала вторую попытку контрнаступательных действий. В частности, оккупанты собрали войско в количестве до 38 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что украинские военные удерживают свои позиции, занятые во время наступления на Курскую область. Однако ситуация в этом регионе изменилась.

Читайте также о других направлениях фронта:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред