Россия ослабила свои позиции на фронте: Сырский сообщил, что случилось

С начала Курской операции прошло уже более 2 месяцев и за это время ВСУ достигли хороших результатов, продвинулись в более 100 населенных пунктов страны-агрессора России и продолжают там работу.
В рамках Курской операции РФ перебросила около 50 тысяч своих военнослужащих с украинского фронта на собственную территорию. Об этом в документальном фильме рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает "Суспільне".
Сырский отметил, что оккупантов перебросили с направлений в Украине, где они вели наступательные действия, что сыграло на руку украинским военным. Российская группировка на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлении была ослаблена.
"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", - подчеркнул главком.
Кто такой Александр Сырский?
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Операция в Курской области - последние новости
Напомним, что командир сводного подразделения одной из бригад ВСУ, которая участвует в боях на Курщине накануне заявил, что операция на территории РФ показала способность Вооруженных сил Украины побеждать силы врага, которые численно превосходят.
Ранее стало известно, что в Курской области российская армия начала вторую попытку контрнаступательных действий. В частности, оккупанты собрали войско в количестве до 38 тысяч человек.
Накануне сообщалось, что украинские военные удерживают свои позиции, занятые во время наступления на Курскую область. Однако ситуация в этом регионе изменилась.
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