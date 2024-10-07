В сентябре армия РФ понесла на фронте рекордные потери с начала вторжения

Предыдущий рекорд потерь в рядах оккупантов был зафиксирован в мае 2024 года.

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В сентябре в среднем потери РФ составили 1271 человек / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В сентябре 2024 года среднесуточные потери российских оккупационных войск побили новый рекорд за все время полномасштабного вторжения в Украину. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае.

Как свидетельствует обзор британского Министерства обороны, за сентябрь этого года в среднем потери РФ составили 1271 человек убитыми и ранеными.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда среднесуточные потери РФ составляли 1262 убитыми и ранеными.

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Всего за все время полномасштабной войны Россия потеряла более 648 тысяч военных. Британская разведка ссылается на данные украинского Генерального штаба.

Потери армии РФ за сутки 6 октября 2024 / Инфографика: Главред

В ведомстве отметили, что рост уровня потерь почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий за счет Харьковской и Курской военных операций, а также увеличением интенсивности боевых действий вдоль линии фронта.

"Российские войска, скорее всего, продолжают пытаться растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ", – говорится в обзоре.

Также разведка прогнозирует, что среднесуточные потери РФ будут оставаться на уровне тысячи человек, несмотря на приближение зимы.

"На сегодняшний день зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия полагается на пехотную тактику и не ведет маневренной войны, которая требует лучших условий", – резюмировали британские аналитики.

Потери РФ в войне в Украине

Россия и Украина суммарно в ходе боевых действий потеряли погибшими и ранеными около одного миллиона военных. При этом количество погибших среди гражданского населения до сих пор неизвестно, ведь только во время российского захвата Мариуполя, по данным Human Rights Watch, погибло более 8 000 человек. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники

Как сообщает американский Институт изучения войны, на Покровском направлении, за последний год, армия страны-агрессора РФ потеряла не менее пяти дивизий танков и бронемашин.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о впечатляющих потерях РФ в войне. На войне против Украины, по оценкам властей Германии, погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разница с потерями России "очень большая" (не в "пользу" агрессора). Отвечая на поставленный вопрос о потерях ВСУ телеканалом BBC, президент отметил, что Украина, к сожалению, теряет людей ежедневно.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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