31 тысяча: Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных

Президент не смог назвать количество погибших гражданских украинцев, потому что это пока невозможно установить.

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На войне в Украине погибли 31 тысяча украинских военных / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные ежедневно защищают свою страну на фронте и без потерь не обходится. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших военных - 31 тысяча бойцов ВСУ. Такую цифру он озвучил на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024".

"Недавно были голоса в радикальной части американского политикума, который не на нашей стороне. Они сказали: "Сколько вы хотите еще жертв. Украина потеряла 300 тысяч погибшими". Далее была информация от русских, которые говорили, что Украина потеряла более 100 тысяч убитыми. Это все ложь и бред. Каждый человек - очень большие потери для нас. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне", - сказал Зеленский.

Он добавил, что РФ потеряла погибшими 180 тысяч, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

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Президент отказался называть количество раненых украинских военных, потому что эту информацию может использовать враг. Он также не назвал количество пропавших без вести пропавших военных и погибших гражданских украинцев.

"Есть без вести пропавшие, но я не буду играть с этими цифрами. Последний обмен показал, что мы будем неточными с вами. Вернули несколько человек, которые были в списке без вести пропавших, а двое ребят вернулись живыми. Еще десятки тысяч на оккупированных территориях - гражданские. Я не знаю количество погибших, замученных, депортированных гражданских", - добавил Зеленский.

Что известно о форуме "Украина. Год 2024" Форум "Украина. Год 2024" состоялся 25 февраля 2024 года. Спикеры отвечали на вопросы относительно украинских целей в войне, экономику, помощь Украине от западных партнеров, ситуацию на фронте, гарантии безопасности и прочее. В рамках форума президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Потери на фронте

Напомним, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Авдеевку и бросали туда огромное количество личного состава и техники. Заместитель командира 3 ОШБр Александр Коваленко рассказал, что таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели. Согласно его словам, российские захватчики не считаются со своими потерями.

Позже были раскрыты потери РФ за время всей операции в Авдеевке. Командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на этом направлении в период с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024 РФ потеряла более 47 тысяч личного состава.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России. Он отметил, что эти потери можно рассмотреть в соотношении 1:5 - на одного погибшего украинского военного гибнет 5 российских оккупантов.

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