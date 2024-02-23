"Десятки тысяч людей": Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за боевых действий тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что потери Вооруженных Сил Украины в пять раз меньше, чем потери российской армии. Однако президент не назвал конкретных чисел потерь. Об этом он сообщил в своем интервью американскому телеканалу Fox News.

"Мы знаем, что десятки тысяч человек были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1: 5.на одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пять российских солдат", – сказал Зеленский.

Украинский президент указал на то, что эти данные являются приблизительными, однако он решил не называть конкретных цифр. Зеленский также отметил, что из-за военных действий тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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Ситуация на фронте

К весне, по оценке США, в Украине может возникнуть"катастрофическая" нехватка боеприпасов средств противовоздушной обороны. Без дополнительного финансирования от Конгресса ситуация может еще обостриться. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на американских чиновников.

Российские оккупанты проводят перегруппировку вблизи Авдеевки и пытаются атаковать позиции украинских военных в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов. Они активно используют авиацию. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Он добавил, что на Марьинском направлении было зафиксировано более 30 попыток врага прорвать украинскую оборону в течение этих суток.

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