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РФ ударила по Одессе дронами и ракетами: погибли три человека

Анна Ярославская
23 февраля 2024, 06:43
Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Есть и "прилет".
Атака РФ на Одессу
В результате атаки РФ на Одессу погибли три человека / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.

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Из поврежденного здания удалось спасти охранника - женщина не пострадала.

"Также при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри еще могли находиться люди", - сообщил Кипер.

Позже он добавил, что под завалами обнаружены тела еще двух человек.

"Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - добавил глава ОВА.

  • Атака РФ на Одессу
    Атака РФ на Одессу Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака РФ на Одессу
    Атака РФ на Одессу Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака РФ на Одессу
    Атака РФ на Одессу Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака РФ на Одессу
    Атака РФ на Одессу Фото: t.me/odeskaODA

Смотрите видео - Последствия удара РФ по Одессе:

Скриншот

Напомним, вечером 22 февраля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв.

Перед этим Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города. Местные власти призвали жителей искать укрытия и соблюдать правила "двух стен". Также просили соблюдать информационную тишину.

Как сообщал Главред, накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз заговорил о присоединении украинского города Одессы к РФ и ненароком пригрозил применением ядерного оружия. В частности, политик заявил, что в России заждались "возвращения Одессы" в Российскую Федерацию и заявил об исторической принадлежности города к стране-агрессору.

Среди прочего, он в очередной раз добавил, что угроза применения ядерного оружия реальна и велика, а значит - нужно сделать все для того, чтобы этот сценарий не стал реальностью.

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