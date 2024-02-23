РФ ударила по Одессе дронами и ракетами: погибли три человека

В ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.
Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.
Из поврежденного здания удалось спасти охранника - женщина не пострадала.
"Также при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри еще могли находиться люди", - сообщил Кипер.
Позже он добавил, что под завалами обнаружены тела еще двух человек.
"Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - добавил глава ОВА.
Смотрите видео - Последствия удара РФ по Одессе:
Напомним, вечером 22 февраля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв.
Перед этим Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города. Местные власти призвали жителей искать укрытия и соблюдать правила "двух стен". Также просили соблюдать информационную тишину.
Как сообщал Главред, накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз заговорил о присоединении украинского города Одессы к РФ и ненароком пригрозил применением ядерного оружия. В частности, политик заявил, что в России заждались "возвращения Одессы" в Российскую Федерацию и заявил об исторической принадлежности города к стране-агрессору.
Среди прочего, он в очередной раз добавил, что угроза применения ядерного оружия реальна и велика, а значит - нужно сделать все для того, чтобы этот сценарий не стал реальностью.
Другие новости:
- Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля
- Ракетный удар РФ: на Полтавщине и Хмельнитчине взрывы, есть раненые и "прилеты"
- Массированный ракетный удар РФ: стало известно, чем враг бил по Украине