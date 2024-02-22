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В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: оккупанты запустили ракеты

Руслана Заклинская
22 февраля 2024, 23:31обновлено 23 февраля, 00:19
Российские оккупанты запустили ракеты и беспилотники по территории Украины.
Ракетный удар по Полтавской области, ракета
В Одессе прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: Полтавская ОВА, Минобороны РФ

Вечером 22 февраля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщило "Суспільне Одеса".

Взрыв прогремел около 23:00. Его слышали в районе города.

Перед этим Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города.

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Местные власти призвали жителей искать укрытия и соблюдать правила "двух стен". Также просили соблюдать информационную тишину.

"Одесщина, очень прошу всех, кто еще не в укрытиях, пройти в безопасные места и быть там до отбоя воздушной тревоги! Это важно!",- подчеркнул начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: оккупанты запустили ракеты
Сообщение о ракетной опасности от Одесской ОВА / Фото: скриншот

Также Воздушные силы призвали жителей Измаила находиться в укрытиях из-за ракетной атаки.

В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: оккупанты запустили ракеты
Сообщение воздушных сил о ракетной атаке / Фото: скриншот

0:03 В результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

"Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Telegram-канал "Николаевсий Ванек" писал о запуске двух ракет. Пуск ракеты Х-31П с СУ-30 осуществлялся в сторону Черноморска, еще один пуск был ракеты Х-22 - в сторону Вилково.

Кроме этого, российские захватчики запустили с юга ударные беспилотники. Вражеские "Шахеды" фиксировали в Харьковской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Сейчас " Шахеды" наблюдаются в Херсонской области, двигаются в северном направлении", - отметили ПС.

Воздушные атаки России

Напомним, в ночь на 22 февраля российские оккупанты атаковали Украину. Они запустили десять ударных дронов "Shahed" и противорадиолокационную ракету Х-31П из Черного моря. Украинским войскам удалось уничтожить восемь вражеских БПЛА в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Также в ночь на 21 февраля оккупанты атаковали Украину с применением шести ракет и 19 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить одну ракету и 13 вражеских беспилотников.

Как сообщал Главред, 17 февраля жители Запорожья и Запорожской области услышали сигнал тревоги, а позже - взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрыв в Запорожском районе возле села Наталовка.

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Одесса Одесская область ракетный удар
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