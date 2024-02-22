В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: оккупанты запустили ракеты

Вечером 22 февраля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщило "Суспільне Одеса".
Взрыв прогремел около 23:00. Его слышали в районе города.
Перед этим Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города.
Местные власти призвали жителей искать укрытия и соблюдать правила "двух стен". Также просили соблюдать информационную тишину.
"Одесщина, очень прошу всех, кто еще не в укрытиях, пройти в безопасные места и быть там до отбоя воздушной тревоги! Это важно!",- подчеркнул начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Также Воздушные силы призвали жителей Измаила находиться в укрытиях из-за ракетной атаки.
0:03 В результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
"Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Telegram-канал "Николаевсий Ванек" писал о запуске двух ракет. Пуск ракеты Х-31П с СУ-30 осуществлялся в сторону Черноморска, еще один пуск был ракеты Х-22 - в сторону Вилково.
Кроме этого, российские захватчики запустили с юга ударные беспилотники. Вражеские "Шахеды" фиксировали в Харьковской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
"Сейчас " Шахеды" наблюдаются в Херсонской области, двигаются в северном направлении", - отметили ПС.
Воздушные атаки России
Напомним, в ночь на 22 февраля российские оккупанты атаковали Украину. Они запустили десять ударных дронов "Shahed" и противорадиолокационную ракету Х-31П из Черного моря. Украинским войскам удалось уничтожить восемь вражеских БПЛА в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.
Также в ночь на 21 февраля оккупанты атаковали Украину с применением шести ракет и 19 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить одну ракету и 13 вражеских беспилотников.
Как сообщал Главред, 17 февраля жители Запорожья и Запорожской области услышали сигнал тревоги, а позже - взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрыв в Запорожском районе возле села Наталовка.
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