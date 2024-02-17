В Запорожье после вражеской атаки тысячи горожан остались без отопления

Сегодня днем, 17 февраля, оккупанты ударили по окраине Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Позже стало известно, что в городе после атаки тысяч людей остались без теплоснабжения. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.
Согласно его словам, из-за сегодняшней вражеской атаки на Запорожье, в городе был поврежден один из объектов инфраструктуры города.
"Из-за обстрела произошел перебой в работе теплосети", - говорится в сообщении.видео дня
Чиновник также добавил, что без отопления:
- 39 многоэтажных домов
- 4 тысячи абонентов
В данный момент сотрудники концерна "Городские тепловые сети" уже работают над восстановлением теплоснабжения и ликвидируют последствия атаки.
Атаки на Украину
Ранее мы писали: генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по крайней мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства (предположительно, Kn-23/24) были использованы Россией во время ракетных обстрелов территории Украины.
Также, днем 17 февраля жители Запорожья и Запорожской области услышали сигнал тревоги и, в последствии, взрывы. Об этом сообщил председатель Запрожской ОВА Иван Федоров в своем телеграм-канале.
Помимо этого, днем 17 февраля армия России обстреляла пригород Харькова, известно о попадании в Харьковском районе области. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко в своем Facebook.
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