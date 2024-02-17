Россияне обстреляли Харьковщину: уничтожили 2 подъезда, под завалами - люди

В результате удара по Купянску разрушены 2 подъезда многоквартирного дома.

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Под завалами 2 подъездов могут оставаться люди / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Днем 17 февраля, армия России обстреляла пригород Харькова, известно о попадании в Харьковском районе области. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко в своем Facebook.

"Около 15:00 три баллистики в пригороде, в районе Циркунов. Предварительно, без пострадавших", - написал он.

Тимошко подчеркнул, что россияне активизировали удары.

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"Не пренебрегайте сигналами тревоги. Реагируйте на сообщения", - подчеркнул Тимошко.

После этого, удары по Харьковщине подтвердил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В своем Телеграмме он отметил, что оккупанты продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области, в частности, только за сегодня, 17 февраля - более 10 ударов.

"Около 13:30 в результате обстрела г. Купянск разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов. Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте. Под завалами могут находиться люди. Ликвидация последствий продолжается", - написал Синегубов.

По состоянию на 16:28 председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что из-под завалов дома в Купянске деблокировали 69-летнюю женщину, госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение.

"Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека", - написал Синегубов.

Удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 февраля были зафиксированы ракетные удары российских оккупантов по Киеву, что стало третьим таким случаем в 2024 году. Силы противовоздушной обороны сбили около 20 вражеских целей в небе над столицей и областью.

Украинские военные зафиксировали запуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Сергей Болвинов, начальник СУ Нацполиции в Харьковской области, подчеркнул, что из пяти ракет, которые Россия выпустила по Харькову 7 февраля, две были северокорейского производства.

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