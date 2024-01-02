Разрушен целый подъезд: оккупанты ударили из авиации по Орехову

Захватчики нанесли по городу два авиаудара, одну местную жительницу после этого забрали в больницу.

https://glavred.info/ukraine/razrushen-celyy-podezd-okkupanty-udarili-iz-aviacii-po-orehovu-10529939.html Ссылка скопирована

Оккупанты сбросили авиабомбы на Орехов, разрушен целый подъезд/ коллаж: Главред, фото: Telegram Малашко, Википедия

Российские оккупанты утром во вторник, 2 января, нанесли удары с самолетов по городу Орехов в Запорожской области.

Захватчики сбросили на город авиабомбы. В одном из домов был разрушен целый подъезд. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В 09:30 оккупанты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов. В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд", – говорится в сообщении. видео дня

Малашко сообщил, что пострадала 75-летняя женщина, проживающая в одной из квартир упомянутого дома. Пострадавшую доставили в больницу с ранениями.

"Очередной акт геноцида против мирных людей. Только за то, что они украинцы. За то, что они – несокрушимы", – добавил глава Запорожской ОВА.

Массированный ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35 "Шахедов". По его словам, были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине. Он подчеркнул, что Украине необходимо оружие для защиты городов от российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку. Он подчеркнул, что РФ ответит за каждую забранную жизнь.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.