Украина успешно отразила самую масштабную в мире комбинированную атаку - эксперт

Силы обороны Украины одержали победу в бою с захватчиками 2 января.

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Украина успешно отразила самую масштабную в мире комбинированную атаку / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Утром 2 января на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупанты запустили ракеты и ударили по Киеву и Харькову. Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил, что это была самая масштабная атака в истории мира.

По словам эксперта, силы противовоздушной обороны сегодня отбили самую масштабную комбинированную ракетную атаку в мире с примененией гиперзвукового оружия.

"Ни одна из стран мира никогда не воевала с подобным оружием. Ни одна страна мира не отбила такие атаки",- написал Тарас Чмут. видео дня

Украина после масштабного обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко после обстрела Киева и спасательной операции в Соломенском районе города сообщил, что количество пострадавших в разрушенном жилом доме увеличилось до 49, госпитализировали 43 человека. Также известно о двух погибших. На месте "прилёта" продолжают работать все экстренные службы.

О ситуции в Харькове и последствиях обстрела сообщил мэр города Игорь Терехов. Там атака по жилым домам забрала жизнь одного человека. Пострадавшими оказались 45 человек, среди которых пятеро детей возрастом от 6 до 13 лет.

Атака на Украину 2 января

Напомним, утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве. Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва.

Также стало известно, что российские оккупанты повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года. Детали российской атаки раскрыл Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели, 10 из которых - "Кинжалы".

Помимо прочего, Виталий Кличко сообщил о том, что из-за атаки часть объектов и жилых помещений в нескольких районах столицы обесточены и лишены подачи воды.

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