Силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35 "Шахедов" - Залужный

Главнокомандующий ВСУ обнародовал количество сбитых вражеских целей во время утреннего российского теракта.

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Залужный раскрыл детали ракетного удара РФ 2 января / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Facebook, МО РФ

В ночь на 2 января 2024 года российские оккупанты повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года. Детали российской атаки раскрыл Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины.

"В первой волне атаковали "шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БПЛА "Shahed-136/131" были уничтожены противовоздушной обороной, о чем сообщалось ранее", - говорится в сообщении.

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Утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубежи пуска около 6:00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера – 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.

Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

По предварительным данным, противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Атака РФ на Украину 2 января 2024

Утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве.

Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва.

Позже столичные власти сообщили, что силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты наносили удары по Харькову "Кинжалами". Пострадали более сорока человек. Есть и погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки.

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