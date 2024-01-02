Взрывы в Харькове: город - под массированным ударом, есть "прилеты", вспыхнули пожары

Утром 2 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Также громко было и в Харькове.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под массированным ракетным ударом. По его словам, очень опасно сейчас находиться вне укрытия.
"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется", - сообщил Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. В частности, по центральной части города.
"На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются. Экстренные службы работают на местах", - сообщил он.
Удары РФ по Харькову
В ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары.
Атака на Харьков 30 декабря
Вечером 30 декабря нанесли по Харькову ракетный удар.
Россияне в 19:00 ударили по городу ракетами типа С-300 с территории Беларуси. В результате пострадал гостиничный комплекс Kharkiv Palace Hotel, а также одна из ракет попала в жилой дом.
21 человек пострадал, среди них 11 женщин и 10 мужчин.
Госпитализированы – 11 человек, состояние пострадавших – легкое и среднее. Угрозы жизни нет.
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