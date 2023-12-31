РФ атаковала центр Харькова "Шахедами": что известно

Было несколько "прилетов". Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

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Ночью Харьков был под атакой "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: t.me/ihor_terekhov

В ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

"Харьков под атакой "Шахедов". Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы", - написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

По его словам, есть попадания в несколько домов в центре города.

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"Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы", - уточнил Терехов.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 31 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" по трем направлениям: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область – РФ.

Всего зафиксировано 49 вражеских беспилотников "Shahed-136/131", сообщили в Воздушных силах.

Также враг нанес удар по городу Харьков шестью зенитными управляемыми ракетами С-300.

Уничтожен 21 "Шахед" / t.me/kpszsu

Большинство ударных дронов РФ направила по передней линии обороны, а также гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье.

В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил был уничтожен 21 "Шахед" врага.

Атака на Харьков 30 декабря

Вечером 30 декабря нанесли по Харькову ракетный удар.

Россияне в 19:00 ударили по городу ракетами типа С-300 с территории Беларуси. В результате пострадал гостиничный комплекс Kharkiv Palace Hotel, а также одна из ракет попала в жилой дом.

21 человек пострадал, среди них 11 женщин и 10 мужчин.

Госпитализированы – 11 человек, состояние пострадавших – легкое и среднее. Угрозы жизни нет.

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