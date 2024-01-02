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Удар РФ по Киеву: силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

Анна Ярославская
2 января 2024, 10:43
Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55.
Ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву оккупанты нанесли утром 2 января / Коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот

Утром 2 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Киев враг атаковал "Шахедами" и ракетами. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации, воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов.

Сначала враг запустил на столицу Украины около полутора десятков дронов "Shahed". Далее более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55.

"Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА "Shahed" и более 6 десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал" (окончательно тип и количество дадут Воздушные силы)", - сообщил Попко.

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В результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть потерпевшие.

"Особенно страшны последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Бойцы ГосЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей. Предварительно уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще не уточняются", - говорится в сообщении.

Последствия ракетной атаки по другим районам:

  • в Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета;
  • в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
  • в Голосеевском районе падение останков на открытой территории;
  • в Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома, еще один многоэтажный дом и частный дом;
  • в Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений:
  • в Святошинском районе – на нежилую застройку;
  • в Подольском районе есть возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения, загорелись примерно 6 авто. Кроме того, обломки упали на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется;
  • в Шевченковском районе – падение останков на открытую территорию.

Данные обновляются и уточняются.

Информация о пострадавших собирается и систематизируется.

Глава Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что минувшей ночью враг фактически повторил атаку 29 декабря как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.

Атака РФ на Украину 2 января

Утром 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове, Киеве и других городах.

Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным данным, оккупанты наносили удары по Харькову "Кинжалами". Пострадали более сорока человек. Есть и погибшие.

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