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РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях пострадавшие и "прилеты"

Алексей Тесля
2 января 2024, 08:18
Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе 2 января.
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/ Главред

Во вторник утром, 2 января, РФ массированно ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Во многих областях прогремели взрывы.

Удар по Днепропетровщине

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками типа "Шахед".

В результате из-за повреждения линий электропередач, сотни семей остались без света, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Он отметил, что около полуночи в области работала ПВО. ПвК "Восток" уничтожили 6 "Шахедов" - в Днепровском, Синельниковском, Никопольском и Новомосковском районах.

Кроме того, в Криворожском районе обломки БпЛА, который сбили ранее, повредили линию электропередач. Без света остались несколько сотен семей. Специалисты уже все восстановили.

По Никополю оккупанты били из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

Screenshot
/ t.me/dnipropetrovskaODA

Атака на Харьков

Мощные взрывы также прогремели утром во вторник в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв", – говорится в сообщении.

Мэр города уточнил, что Харьков под массированным ракетным ударом. Он призвал людей находиться в укрытиях.

"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется", - написал позднее Терехов.

Screenshot
/ t.me/ihor_terekhov

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о том, что оккупанты нанесли удары по Харькову.

По его данным, уже известно как минимум о шести пострадавших.

Screenshot
/ t.me/synegubov

Взрывы в Кропивницком

Утром 2 января взрывы также прогремели в Кропивницком Кировоградской области, сообщает "Суспільне".

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете ракет в направлении Кропивницкого.

Добавим, что во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Screenshot
/ t.me/suspilnenews

Массированный удар по Украине

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Позднее стало известно о том, что в результате атаки РФ трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте.

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