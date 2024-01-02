РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях пострадавшие и "прилеты"

Во вторник утром, 2 января, РФ массированно ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Во многих областях прогремели взрывы.
Удар по Днепропетровщине
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками типа "Шахед".
В результате из-за повреждения линий электропередач, сотни семей остались без света, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он отметил, что около полуночи в области работала ПВО. ПвК "Восток" уничтожили 6 "Шахедов" - в Днепровском, Синельниковском, Никопольском и Новомосковском районах.
Кроме того, в Криворожском районе обломки БпЛА, который сбили ранее, повредили линию электропередач. Без света остались несколько сотен семей. Специалисты уже все восстановили.
По Никополю оккупанты били из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.
Атака на Харьков
Мощные взрывы также прогремели утром во вторник в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове взрыв", – говорится в сообщении.
Мэр города уточнил, что Харьков под массированным ракетным ударом. Он призвал людей находиться в укрытиях.
"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется", - написал позднее Терехов.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о том, что оккупанты нанесли удары по Харькову.
По его данным, уже известно как минимум о шести пострадавших.
Взрывы в Кропивницком
Утром 2 января взрывы также прогремели в Кропивницком Кировоградской области, сообщает "Суспільне".
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете ракет в направлении Кропивницкого.
Добавим, что во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Массированный удар по Украине
Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
Позднее стало известно о том, что в результате атаки РФ трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте.
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