РФ запустила по Украине крылатые ракеты, объявлена тревога: что известно

Утром 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.
"Предварительно, произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспия", - сообщают Силы обороны Юга Украины.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.
"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находятся 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.
По состоянию на 6:01, карта воздушных тревог по областям выглядит так:
Атака дронов ночью 31 декабря
В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.
По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.
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