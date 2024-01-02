УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ запустила по Украине крылатые ракеты, объявлена тревога: что известно

Анна Ярославская
2 января 2024, 06:16
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и призвали не игнорировать тревогу и пройти в укрытия.
Ту-95МС, воздушная тревога
В Украине объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Утром 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

"Предварительно, произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспия", - сообщают Силы обороны Юга Украины.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

видео дня

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находятся 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:01, карта воздушных тревог по областям выглядит так:

Актуальаня карта тревог
Актуальная карта тревог / t.me/alarmukraine

Атака дронов ночью 31 декабря

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях пострадавшие и "прилеты"

РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях пострадавшие и "прилеты"

08:18 Украина
Взрывы в Харькове: город - под массированным ударом, есть "прилеты", вспыхнули пожары

Взрывы в Харькове: город - под массированным ударом, есть "прилеты", вспыхнули пожары

08:10 Украина
Оккупанты бьют ракетами по Киеву: часть столицы осталась без света и воды

Оккупанты бьют ракетами по Киеву: часть столицы осталась без света и воды

08:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:18

РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях пострадавшие и "прилеты"

08:10

Взрывы в Харькове: город - под массированным ударом, есть "прилеты", вспыхнули пожары

08:05

Оккупанты бьют ракетами по Киеву: часть столицы осталась без света и воды

07:18

В Киеве прогремела серия очень мощных взрывов, РФ бьет ракетами: все подробности

06:51

Ночью Киев был атакован дронами, вспыхнули пожары

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
06:37

Куда на самом деле целятся оккупанты своими ракетамимнение

06:16

РФ запустила по Украине крылатые ракеты, объявлена тревога: что известно

03:30

ВСУ загнали оккупантов в капкан: назван плацдарм для утилизации россиян

02:40

Красотка-дочь Касселя и Белуччи побаловала фанатов свежими фото з бойфрендом

Реклама
01:24

Будут как новые: как правильно вывести пятна со скатертей и не повредить их

01 января, понедельник
23:45

"Касается всех": Зеленский жестко высказался по вопросу мобилизации

23:26

Можно есть шоколад и пить кофе: 25 продуктов, которые выведут вас с новогоднего похмелья

23:00

Тяжелобольная Шеннен Доэрти рассказала, как пережила измены мужа

22:58

"Путин – животное": Зеленский откровенно назвал главную задачу Украины в войне

22:07

Публично ссорились: Лопес и Аффлека поймали папарацци на дорогом курорте

21:41

Угроза захвата Днепра и Одессы: РФ нацелилась на новые территории – прогноз

21:27

Каких последствий стоит ждать от закона о мобилизации: прогноз эксперта

21:10

Китайский гороскоп на январь 2024: кому из знаков зодиака первый месяц года придется по душе

20:56

"Были попадания": Зеленский назвал пострадавшие от "прилетов" области Украины

20:17

Ксения Мишина показала сногсшибательный образ в красно-черных тонах

Реклама
20:00

Будет намного легче: как быстро избавиться от тошноты

19:49

Скандальный салют во время тревоги в новогоднюю ночь запустил россиянин: его нашли

19:49

Уничтожены люди замглавы АП Путина: детали удара по оккупантам в Донецке

19:22

Лунный календарь 2 января 2024 года: какое событие может обернуться против вас

19:16

Прогнозы на 2024: у нас появятся дальнобойные ракеты и аналоги шахедовмнение

18:46

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

18:28

Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января: подробности о трагедии

18:02

"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

17:59

Бан на счета и банковские карточки: эксперт оценил подход к борьбе с уклонистами

17:57

Что нужно делать со старым кошельком: как не навлечь на себя нищету

17:51

Как хранить открытое шампанское и куда деть остатки: использовать можно даже выдохшийся напиток

17:37

"Переломный момент на фронте": эксперт раскрыл, как F-16 будут освобождать оккупированные территории

17:30

Даже не поздравил: что Путин придумал на Новый год для своих граждан

17:03

День ангела в январе 2024: интересные имена для родившихся в этом месяце детей

16:34

Виктор Павлик показал фанатам своего старшего сына и взрослого внука

16:31

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

16:21

"И сегодня, и завтра": Путин цинично угрожает новыми атаками по Украине

16:17

Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму - СМИ

15:52

В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

15:46

Женщина поделилась лайфхаком, как за секунды отмыть чашки от налета после чая

Реклама
15:42

"Проблема - не в Украине": Путин выдал новое заявление о "завершении" войны

15:39

Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

14:55

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

14:51

Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом годумнение

14:41

Как отмыть плитку в ванной комнате: эффективные средства и советы

14:00

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

13:52

До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям

13:20

Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом

13:20

Как хранить салат в холодильнике: способ продлить застолье после праздника

13:13

ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять