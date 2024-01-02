РФ запустила по Украине крылатые ракеты, объявлена тревога: что известно

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и призвали не игнорировать тревогу и пройти в укрытия.

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В Украине объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Утром 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

"Предварительно, произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспия", - сообщают Силы обороны Юга Украины.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

видео дня

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находятся 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:01, карта воздушных тревог по областям выглядит так:

Актуальная карта тревог / t.me/alarmukraine

Атака дронов ночью 31 декабря

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

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