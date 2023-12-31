РФ изменила акцент атаки: в ВСУ объяснили, почему удалось сбить лишь половину "Шахедов"

В ночь на 31 декабря российские оккупанты запустили по Украине почти полсотни дронов. Силам ПВО удалось сбить меньше половины вражеских беспилотников. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, в чем причина.
По его словам, РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины.
Как объяснил Игнат, с близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.
"Поэтому 21 сбитый "Шахед" – это тоже хороший результат, потому что уничтожены те дроны, которые атаковали с трех направлений и долетели до центральной (части) Украины", – сказал он.
Спикер Воздушных сил добавил, что с сентября 2022 года РФ запустила по Украине 3800 ударных дронов, приблизительно 3000 было уничтожено Силами обороны Украины.
Атака дронов ночью 31 декабря
В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.
По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".
В Силах обороны Юга уточнили, что подразделения противовоздушной обороны результативно отработали в Николаевской и Одесской областях, уничтожив 1 и 6 "шахедов", соответственно.
Не удалось избежать попаданий на Херсонщине - там повреждено несколько частных домов в Тягинской общине. В Одесской области из-за обломков сбитого вражеского БпЛА в прибрежной зоне Одесского района вспыхнул пожар на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.
В ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.
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