РФ изменила акцент атаки: в ВСУ объяснили, почему удалось сбить лишь половину "Шахедов"

Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

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Силам ПВО удалось сбить 21 из 49 дронов: в чем причина / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, t.me/ihor_terekhov

В ночь на 31 декабря российские оккупанты запустили по Украине почти полсотни дронов. Силам ПВО удалось сбить меньше половины вражеских беспилотников. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, в чем причина.

По его словам, РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины.

Как объяснил Игнат, с близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

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"Поэтому 21 сбитый "Шахед" – это тоже хороший результат, потому что уничтожены те дроны, которые атаковали с трех направлений и долетели до центральной (части) Украины", – сказал он.

Спикер Воздушных сил добавил, что с сентября 2022 года РФ запустила по Украине 3800 ударных дронов, приблизительно 3000 было уничтожено Силами обороны Украины.

Атака дронов ночью 31 декабря

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".

В Силах обороны Юга уточнили, что подразделения противовоздушной обороны результативно отработали в Николаевской и Одесской областях, уничтожив 1 и 6 "шахедов", соответственно.

Не удалось избежать попаданий на Херсонщине - там повреждено несколько частных домов в Тягинской общине. В Одесской области из-за обломков сбитого вражеского БпЛА в прибрежной зоне Одесского района вспыхнул пожар на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

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