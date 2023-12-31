Вся Украина "красная": в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы

Украинцев призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги. В ВС сообщили о пусках ракет оккупантами.

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Воздушная тревога объявлена по всей Украине / Коллаж: Главред, фото: alerts.in.ua, росСМИ

В субботу, 31 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетного удара РФ. В Воздушных силах сообщили о взлете нескольких МиГ-31К с аэродрома Моздок в стране-агрессоре.

Украинцев призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Вскоре после объявления тревоги в Сети писали о звуках взрывов в Кривом Роге и Кропивницком.

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Также сообщалось о запуске оккупантами ракет "Кинжал", но эту информацию сначала не комментировали в Воздушных силах.

В 13:30 в ВС сообщили о ракете в Кировоградской области. Курс – северо-западный.

"Зафиксированы пуски ракет с воздуха! Ракета на Кропивницкий", - говорится в сообщении.

Атака дронов ночью 31 декабря

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе практически всю территорию Украины. Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала семь часов.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили 49 беспилотников Shahed-136/131 с трех направлений. Был уничтожен 21 "Шахед".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что РФ изменила акцент атаки. Большинство ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию, а не вглубь Украины. С близкого расстояния "Шахеды" сбивать сложнее.

Кроме того, в ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

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