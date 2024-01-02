В результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Вовлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГосЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства в Telegram.
По словам президента, с 31 декабря российские оккупанты применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.
"Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней каждый день и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не "Петриоты" и другие защитные системы", - добавил Зеленский.
Смотрите видео - Зеленский опубликовал кадры последствий атаки РФ 2 января:
Атака РФ на Украину 2 января 2024
Утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.
Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве.
Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва.
Позже столичные власти сообщили, что силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов".
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты наносили удары по Харькову "Кинжалами". Пострадали более сорока человек. Есть и погибшие.
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