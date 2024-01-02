Ракеты шли после дронов: в ВСУ раскрыли, чем и как РФ ударила по Украине

РФ применяет для обстрелов Украины все имеющиеся средства, подчеркнул Юрий Игнат.

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Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что в ходе удара по Украине утром 2 января российские оккупанты использовали разные типы вооружения.

В эфире информационного марафона он рассказал о том, что враг тратит ракеты, в том числе "Кинжалы", которые ранее накапливал для ударов по Украине.

"Беспилотники были запущены почти по всей территории нашего государства, в разные направления летели. Типичная такая атака, сначала "Шахеды", потом ракеты. Они так делали в прошлом году, когда атаковали критическую инфраструктуру. Сначала шли "Шахеды", затем шли ракеты", — пояснил представитель ВС.

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Он уточнил, что за последнее время враг потратил на удары по Украине 90 ракет воздушного базирования – это примерно такое же количество, какое РФ может накапливать в целом за месяц.

"Имеется в виду всех ракет, о чем нам сообщало Главное управление разведки. Ракет, к сожалению, у противника есть много. О количестве по каждому типу надо говорить отдельно", — добавил Игнат.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе 2 января.

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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