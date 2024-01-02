Оккупанты бьют ракетами по Киеву: часть столицы осталась без света и воды

Российские захватчики с самого утра атакуют Киев.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-byut-raketami-po-kievu-chast-stolicy-ostalas-bez-sveta-i-vody-10529834.html Ссылка скопирована

Часть столицы осталась без света и воды / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Утром 2 января в Киеве гремят взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил ПВО. Также тревога объявлена по всей территории Украины из-за ракетной опасности.

По ситуации на 8:02 взрывы в разных районах столицы подтвердил мэр Киева Виталий Кличко и глава КГВА Сергей Попко.

Также Кличко сообщил о том, что часть объектов и жилых помещений в нескольких районах столицы обесточены и лишены подачи воды.

видео дня

Киев без воды / скриншот

Атака на Киев / скриншот

Также обесточивание подтвердили в ДТЭК.

"Киев: из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Как только позволит ситуаций, обязателно вернем вам свет. Верьте в энергетиков и ПВО",- сообщили в ведомстве.

Новость дополняется..

Атака на Украину

Напомним, в ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.

В Деснянском районе столицы было возгорание на территории жилой застройки. Также зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.