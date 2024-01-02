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Оккупанты бьют ракетами по Киеву: часть столицы осталась без света и воды

Елизавета Бельмас
2 января 2024, 08:05
Российские захватчики с самого утра атакуют Киев.
Часть столицы осталась без света и воды
Часть столицы осталась без света и воды / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Утром 2 января в Киеве гремят взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил ПВО. Также тревога объявлена по всей территории Украины из-за ракетной опасности.

По ситуации на 8:02 взрывы в разных районах столицы подтвердил мэр Киева Виталий Кличко и глава КГВА Сергей Попко.

Также Кличко сообщил о том, что часть объектов и жилых помещений в нескольких районах столицы обесточены и лишены подачи воды.

видео дня
Киев без воды
Киев без воды / скриншот
Атака на Киев
Атака на Киев / скриншот

Также обесточивание подтвердили в ДТЭК.

"Киев: из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Как только позволит ситуаций, обязателно вернем вам свет. Верьте в энергетиков и ПВО",- сообщили в ведомстве.

Новость дополняется..

Атака на Украину

Напомним, в ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.

В Деснянском районе столицы было возгорание на территории жилой застройки. Также зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.

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