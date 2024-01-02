Оккупанты бьют ракетами по Киеву: часть столицы осталась без света и воды

Утром 2 января в Киеве гремят взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил ПВО. Также тревога объявлена по всей территории Украины из-за ракетной опасности.
По ситуации на 8:02 взрывы в разных районах столицы подтвердил мэр Киева Виталий Кличко и глава КГВА Сергей Попко.
Также Кличко сообщил о том, что часть объектов и жилых помещений в нескольких районах столицы обесточены и лишены подачи воды.
Также обесточивание подтвердили в ДТЭК.
"Киев: из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Как только позволит ситуаций, обязателно вернем вам свет. Верьте в энергетиков и ПВО",- сообщили в ведомстве.
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Атака на Украину
Напомним, в ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.
В Деснянском районе столицы было возгорание на территории жилой застройки. Также зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе. Информация о пострадавших не поступала.
В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.
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