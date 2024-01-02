Ночью Киев был атакован дронами, вспыхнули пожары

В столице прогремели взрывы. В Деснянском районе горел обломок БПЛА на открытой местности.

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Ночью РФ атаковала Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, ГосЧС

В ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал о последствиях атаки.

По его словам, в Деснянском районе столицы было возгорание на территории жилой застройки. Вероятные повреждения и наличие пострадавших уточняется.

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Также зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе столицы.

"По состоянию на 04:00 в столице в результате атаки вражеских БПЛА нет критических разрушений. Зафиксировано падение нескольких останков дронов на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала", - сообщил Попко.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 2 января 2024 года оккупанты атаковали 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда - Крым и района Приморско-Ахтарск - рф.

Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Уничтожены 35 ударных дронов / t.me/kpszsu

Напомним, в ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.

Как сообщал Главред, около шести утра 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находятся 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - сообщили в Воздушных силах.

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