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Невероятная история спасения: бойца ВСУ вытащили из плена РФ с помощью дрона

Алексей Тесля
2 января 2024, 13:23
Пленный боец ВСУ сориентировался и пошел в направлении, которое ему указывали операторы украинского БПЛА.
Скриншот
Бойца ВСУ спасли из вражеского плена / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Бойцы ВСУ с помощью дрона спасли своего побратима, который попал в плен к российским оккупантам.

Украинские защитники спасли побратима, который попал в плен к оккупантам. Для этого они воспользовались дроном. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Операторы БПЛА из 95-й десантно-штурмовой бригады с помощью дрона вели наблюдение за позициями россиян и корректировали огневую работу по оккупантам. В ходе боевой работы украинские защитники заметили в траншее пленного бойца ВСУ, который сидел со связанными руками.

При этом было принято решение помочь соседнему подразделению отразить штурм РФ, а также уничтожать врага сбросами и любым способом спасти пленного побратима.

"Наш оператор дрона с позывным "Кевин" начал привлекать внимание того пленного — мигать огоньками на "Мавике". Парень на земле сориентировался, понял, что это свои и начал идти за нашим дроном", — рассказал командир украинской группы БПЛА с позывным "Шериф".

Отмечается, что пленный боец ВСУ быстро сориентировался и пошел в направлении, которое ему указывали операторы БПЛА. Вместе с тем аэроразведчики заметили уцелевшего оккупанта, который заметил движение украинского военнопленного и попытался его остановить.

"Россиянин не видел нашу "птичку", на которой еще была одна граната, начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись. Тогда "Кевин" сбросил на оккупанта гранату и "затрехсотил" его, и дальше продолжил выводить побратима к его подразделению", — рассказывают в ДШВ.

Добавим, что украинского бойца в итоге удалось довести до блиндажа в безопасное место, откуда группа бойцов ВСУ его успешно эвакуировала.

Смотрите видео - бойца ВСУ спасли из плена с помощью дрона:

Ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

Погибший был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

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ВСУ военнопленные война России и Украины
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