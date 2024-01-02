Данилов об ударе РФ по Украине: "Похороним путинское фашистское образование"

Секретарь СНБО призвал предоставить Украине оружие для отражения агрессии РФ.

https://glavred.info/ukraine/danilov-ob-udare-rf-po-ukraine-pohoronim-putinskoe-fashistskoe-obrazovanie-10529867.html Ссылка скопирована

Алексей Данилов прокомментировал вражеский удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Аппарат СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине.

Как написал он в Facebook, Украине необходимо оружие для защиты городов от российских атак.

"Только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского фашистского образования – лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, отсутствие ракетной угрозы для мирных городов. Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок...", - отметил секретарь СНБО.

видео дня

При этом он также пообещал бороться, сколько бы российских ракет ни летело в нашем небе.

"Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будет мести за всех 513 убитых украинских детей, павших защитниц и защитников, каждая невинная замученная украинская душа. Все вернем сторицей! Спасибо защитникам украинского неба и спасателям, врачам и энергетикам! Всем, кто сегодня воспротивился российским террористическим атакам", — добавил Данилов.

/ Скриншот

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе 2 января.

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.