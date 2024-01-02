"РФ ответит за каждую забранную жизнь": Зеленский отреагировал на массированную атаку

Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать.

https://glavred.info/ukraine/rf-otvetit-za-kazhduyu-zabrannuyu-zhizn-zelenskiy-otreagiroval-na-massirovannuyu-ataku-10529912.html Ссылка скопирована

Зеленский отреагировал на массированную атаку оккупантов по Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, КМВА

Во время массированного удара российских оккупантов по Украине ночью и утром во вторник, 2 января, захватчики использовали почти сто ракет разных типов. Есть погибшие и много раненых.

За каждую забранную жизнь страна-агрессор Россия будет отвечать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"2 января 24-го года – и снова удар российских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере 70 ракет сбито. Из них почти 60-в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Много пострадавших, всем оказывается необходимая помощь", – рассказал глава Украинского государства. видео дня

Он поблагодарил спасателей, полицейских и врачей, которые помогали людям во время и после массированной атаки оккупантов. Также украинский президент подчеркнул, что захватчики будут отвечать за отобранные жизни украинцев.

"Я благодарю работников ГСЧС Украины, полицейских, врачей, каждого и каждую, кто помогает людям. Наши воздушные силы, зенитчики, мобильные огневые группы – благодарю вас. Спасибо всем в мире, кто помогает. "Петриоты", "Айрисы", "Насамсы" – каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский отреагировал на массированную атаку/ скрин

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского после массированной атаки РФ по Украине:

Массированный ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35 "Шахедов". По его словам, были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине. Он подчеркнул, что Украине необходимо оружие для защиты городов от российских атак.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.