Из-за обстрелов РФ остались без света 250 тысяч человек - "Укрэнерго"

Из-за последствий массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ есть повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области. В результате оказались обесточены более 250 тысяч потребителей. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook "Укрэнерго".
Все экстренные отключения электричества связаны с обстрелами. Но при этом диспетчерский центр "Укрэнерго" использование графиков отключения электроэнергии не намерен использовать.
Как говорят специалисты, восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго.
Чуть позднее информацию о том, что графиков отключений света не будет подтвердил Сергей Коваленко - руководитель компании Yasno, которая поставляет электричество.
"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет. Нужно некоторое время на восстановление после повреждения. Большая благодарность и признательность силам ПВО которые смогли отбиться от 60+ ракет и 10+ "Кинжалов"", - написал он.
Также известно, что по состоянию на утро 2 января обесточены из-за непогоды 14 населенных пунктов – все в Хмельницкой области.
Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света утром 2 января остаются 439 населенных пунктов.
Атака РФ на Украину 2 января
Утром 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.
Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове, Киеве и других городах.
Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным данным, оккупанты наносили удары по Харькову "Кинжалами". Пострадали более сорока человек. Есть и погибшие.
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