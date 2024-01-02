Из-за обстрелов РФ остались без света 250 тысяч человек - "Укрэнерго"

Как говорят специалисты, восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго.

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Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света утром 2 января остаются 439 населенных пунктов / коллаж Главред, фото УНИАН

Из-за последствий массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ есть повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области. В результате оказались обесточены более 250 тысяч потребителей. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook "Укрэнерго".

Все экстренные отключения электричества связаны с обстрелами. Но при этом диспетчерский центр "Укрэнерго" использование графиков отключения электроэнергии не намерен использовать.

Как говорят специалисты, восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго.

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Чуть позднее информацию о том, что графиков отключений света не будет подтвердил Сергей Коваленко - руководитель компании Yasno, которая поставляет электричество.

"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет. Нужно некоторое время на восстановление после повреждения. Большая благодарность и признательность силам ПВО которые смогли отбиться от 60+ ракет и 10+ "Кинжалов"", - написал он.

Также известно, что по состоянию на утро 2 января обесточены из-за непогоды 14 населенных пунктов – все в Хмельницкой области.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света утром 2 января остаются 439 населенных пунктов.

Атака РФ на Украину 2 января

Утром 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове, Киеве и других городах.

Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным данным, оккупанты наносили удары по Харькову "Кинжалами". Пострадали более сорока человек. Есть и погибшие.

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