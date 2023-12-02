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Блэкаут по всей территории Украины: в Минэнерго назвали 2 возможные причины

Юрий Берендий
2 декабря 2023, 18:00
По словам министра энергетики, по состоянию на сейчас ремонтные бригады со всей Украины работают на Западной Украине, чтобы восстановить электроснабжение.
Блэкаут по всей территории Украины: в Минэнерго назвали 2 возможные причины
В Минэнерго назвали условия отключения света для граждан / коллаж Главред, фото: УНИАН

Украина готова к приходу зимы, и отключения электроэнергии не планируются, при условии отсутствия сильных вражеских обстрелов и природных катастроф. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что пока единственным фактором, который может повлечь отключение электроснабжения, являются погодные условия.

"Мы готовы к прохождению этой зимой, и если не будет массированных ударов, которые будут иметь драматическое влияние на энергосистему, или стихийных бедствий, то отключений не будет", - подчеркнул Галущенко.

Министр энергетики Украины отметил, что сегодня отмечаются чрезвычайно сложные погодные условия. Он указал на то, что в течение этой недели природные стихии вызвали серьезные проблемы в Одесской, Николаевской и Киевской областях, и сейчас они продвинулись на запад страны.

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"Поэтому сейчас происходят отключения, потому что есть большое количество порывов электролиний на западе Украины", - добавил Галущенко. По его словам, в трех областях, где ранее бушевала стихия, уже восстановлено электроснабжение, кроме отдельных случаев, где завершаются ремонтные работы.

Министр отметил, что в данный момент на западе Украины работает наибольшее количество ремонтных групп со всей страны, и это делается с целью скорейшего восстановления электроснабжения.

Герман Галещенко также прокомментировал блэкаут на Запорожской атомной станции. По его словам это угроза повторения Фукусимы в Украине.

"Ключевое то, что состоялся очередной - восьмой, блэкаут на ЗАЭС. Каждый блэкаут это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы (речь об аварии на АЭС в Японии 2011 года, которая произошла из-за землетрясения, и это была самая тяжелая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года, - ред.) в Украине", - сказал Галущенко.

Министр выразил необходимость принятия более решительных мер в связи с действиями России вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что потенциальные последствия аварии на атомной электростанции могут иметь значительный масштаб. Галущенко также сообщил о проведенных расчетах, которые указывают на возможные последствия аварии в 2022 году, в частности распространение радиации в направлении Крыма и отдельных соседних стран Украины, таких как Румыния и Турция.

"Расчеты этого года показывали, что взрыв радиации пойдет больше на западную часть Украины и на страны, которые граничат с нами на западной границе. Это очень опасная ситуация вообще", - сказал глава министерства.

Удары по энергетической инфраструктуре

Герман Галущенко, руководитель Министерства энергетики Украины, отметил, что российские оккупанты активно работают над уничтожением максимального количества объектов национальной энергетической системы. Управление надеется, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал на то, что Россия осуществляет разведывательные действия и старается получить информацию о состоянии энергетической инфраструктуры Украины.

В то же время, по информации британской разведки, оккупанты накопили достаточное количество ракет на складах, чтобы продолжать воздушные атаки по территории Украины.

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