"Есть план "Б": в Минэнерго надеются, что удастся обойтись без отключений света в холода

В Министерстве энергетики надеются, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой, хотя есть план Б с применением графиков отключений.

https://glavred.info/ukraine/est-plan-b-v-minenergo-nadeyutsya-chto-udastsya-oboytis-bez-otklyucheniy-sveta-v-holoda-10519612.html Ссылка скопирована

В Минэнерго есть план "Б" на случай русских обстрелов с применением графиков отключения света / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель Министерства энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что русские оккупанты пытаются уничтожить максимальное количество объектов отечественной энергосистемы. В ведомстве надеются, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой. Об этом чиновник рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Галущенко напомнил, что в 2022 году первый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины враг нанес 10 октября, когда оккупанты выпустили около сотни ракет по объектам генерации.

"Все, что можно было сделать максимально, нами сделано", — сказал чиновник.

видео дня

В Министерстве энергетики надеются, говорит Галущенко, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой, хотя и ведомстве есть план "Б" с применением графиков.

"Они разработаны (графиков отключений — Главред), происходили соответствующие тренировки по всем регионам, с точки зрения, как должны действовать каждая конкретная область, или каждый конкретный регион. В случае применения графиков, они доведены до внимания всем и они все знают, как эти графики применять. Ключевое то, что мы вынесли из прошлой зимы, при разработке таких графиков мы исходим из максимальной справедливости", — подытожил министр.

Удары по энергетической инфраструктуре

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что Россия осуществляет разведывательные действия и пытается получить информацию о состоянии энергетической инфраструктуры Украины. Существует потенциальная угроза новых атак на украинские объекты. Правительство готовится к подобным возможным сценариям.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указывает на то, что с приближением осени украинцы готовились к возможным новым масштабным атакам от россиян. Однако сейчас враг не прибегает к такой тактике и на это есть обоснование. К сожалению, это "затишье" не означает, что Россия не вернется к массированным обстрелам.

При этом, как сообщают представители британской разведки, русские оккупанты на складах собрали достаточное число ракет - для того, чтобы продолжать воздушные атаки по Украину. Есть информация, что страна-агрессор Россия по прежнему осуществляют атаки в основном дронами - чтобы "просчитать" украинскую систему ПВО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.